తమిళనాడులోనూ ఎన్డీఏ కూటమి రాబోతోందా? సీఎం అభ్యర్థిగా టీవీకే చీఫ్ విజయ్?
తమిళనాడులో బిజెపి నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమిలో త్వరలో ప్రధాన వ్యక్తులు చేరే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. బిజెపి నాయకురాలు వానతి శ్రీనివాసన్ సీఎం అభ్యర్థిగా టీవీకే చీఫ్ దళపతి విజయ్ పేరు ప్రతిపాదించారని.. ఆ దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని.. చర్చలు కూడా జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అంతకుముందు, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) కేడర్ బిజెపి మిత్రపక్షమైన అన్నాడీఎంకేతో జతకట్టాలని కోరుకుంటున్నట్లు అన్నాడీఎంకే నాయకుడు ఇ. పళనిస్వామి పేర్కొన్నారు. రెండు ప్రకటనలు వరుసగా వెలువడుతుండటంతో, విజయ్ ఎన్డీఏ కూటమిలోకి ప్రవేశానికి సిద్ధమవుతున్నారని అనేక మీడియా సంస్థలు కోడైకూస్తున్నాయి.
కీలకమైన ప్రశ్న ఏమిటంటే, విజయ్ ప్రతిఫలంగా ఏమి డిమాండ్ చేస్తారు? అనేదే. ఇప్పటివరకు, టీవీకే ఒంటరిగా పోటీ చేస్తుందని ఆయన వాదించారు. కానీ కరూర్ తొక్కిసలాట ఆయన రాజకీయ గణనను మార్చినట్లు కనిపిస్తోంది. అవకాశాన్ని గ్రహించిన బీజేపీ, ఆయనను కూటమిలోకి తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్నను లేవనెత్తుతుంది
బిజెపి తన ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా విజయ్ను ప్రొజెక్ట్ చేస్తుందా? మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఇ. పళనిస్వామి కూటమికి నాయకత్వం వహించాలని ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే అన్నాడీఎంకే ప్రస్తుత ఓట్ల వాటా దానిని కష్టతరం చేస్తుంది. తమిళనాడులో ఇప్పటికీ తన స్థావరాన్ని నిర్మించుకుంటున్న బీజేపీ, అగ్ర పదవిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం కంటే తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.
దీని వలన విజయ్ డిఎంకె స్టాలిన్ కంటే చిన్నవాడు, భారీ అభిమానులను, బలమైన ప్రజాభిమానాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఈ అంశాలు అతనికి అనుకూలంగా పనిచేస్తాయి, కానీ అతనికి రాజకీయ అనుభవం లేకపోవడం, కరూర్ విషాదం పరిణామాలు అతని నాయకత్వం వహించడానికి సంసిద్ధతపై సందేహాలను లేవనెత్తాయి.
అయితే, రాజకీయాలు సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నాయి. బీజేపీ అధికారికంగా ఆయనను ఎన్డీఏలోకి స్వాగతించి, ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా మద్దతు ఇస్తే, తమిళనాడు రాజకీయ రంగంలో అతిపెద్ద మలుపును చూసే అవకాశం వుంది.