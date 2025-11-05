బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (13:08 IST)

2047 నాటికి వికసిత్ భారత్‌గా మారడానికి ఫిట్‌నెస్ కీలకం: డా. మంసుఖ్ మాండవియా

Saina Nehwal
హైదరాబాద్: కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడలు, కార్మిక- ఉపాధి శాఖ మంత్రి డా. మన్సుఖ్ మాండవియా, ముంబైలోని ది ట్రైడెంట్‌లో జరిగిన జాతీయ ఫిట్‌నెస్-వెల్‌నెస్ సదస్సు 2025లో, కొత్తగా నియమితులైన ఫిట్ ఇండియా చిహ్నాలు, బాలీవుడ్ నిర్మాత రోహిత్ శెట్టి, ప్రపంచ కప్ గెలిచిన క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్, ఒలింపిక్ పతక విజేత సైనా నెహ్వాల్‌లను సన్మానించారు. ఫిట్ ఇండియా మిషన్ కింద భారతదేశం యొక్క పెరుగుతున్న ఫిట్‌నెస్, వెల్‌నెస్ ఉద్యమాన్ని ఈ సదస్సు వేడుక చేసింది, ఫిట్ మరియు వికసిత భారత్‌ను నిర్మించడం దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు.
 
కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు- క్రీడల సహాయ మంత్రి శ్రీమతి రక్షా నిఖిల్ ఖాద్సే, సాయియామి ఖేర్, శివోహం మరియు బృందా భట్‌లను ఫిట్ ఇండియా చిహ్నాలుగా సన్మానించారు, సమాజాలన్నిటా ఆరోగ్యం మరియు వెల్‌నెస్‌ను ప్రోత్సహించడానికి వారు చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా ఇది జరిగింది. అంకుర్ గార్గ్, ఫిట్ ఇండియా ఛాంపియన్లు కరణ్ ట్యాకర్, విశ్వాస్ పాటిల్ మరియు కృష్ణ ప్రకాష్ లను కూడా కేంద్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి డా. మాండవియా, ఫిట్‌నెస్‌ను జీవన విధానంగా స్వీకరించడానికి పౌరులను ప్రేరేపించడానికి వారు చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలకు గాను, ఫిట్ ఇండియా అంబాసిడర్‌లుగా సన్మానించారు.
 
కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ, ఫిట్‌నెస్ విలువను మనం అర్థం చేసుకోకపోతే, 2047 నాటికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ యొక్క వికసిత భారత్ కలను సాకారం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. కాలం మారింది. పూర్వపు రోజుల్లో, ప్రజలు నడకలో ప్రయాణించేవారు. సైకిళ్లపై సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు. ఫిట్‌నెస్ సహజంగా జరిగేది. డిజిటల్ ప్రపంచంలో, మనం కదలడం చాలా తక్కువైంది, ఫిట్‌నెస్ గురించి పట్టించుకోము. దాన్ని మార్చడానికి మనం మార్గాలను కనుగొనాలి.
 
మధ్యతరగతి, ఉన్నత మధ్య తరగతి ప్రజలు ఫిట్‌నెస్‌కు ప్రాధాన్యత ఇస్తేనే మనం దేశంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాము. ప్రపంచంలో మరే ఇతర ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఏటా 8% వృద్ధి చెందడం లేదు. 65% మంది జనాభా 35 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న భారతదేశానికి ఫిట్‌నెస్ ఏమి చేయగలదో ఊహించండి అని డా. మన్సుఖ్ మాండవియా జోడించారు. ఫిట్‌నెస్ అంటే ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు. ఇది వ్యాపారానికి కూడా చాలా ముఖ్యం. క్రీడా వస్తువులకు భారీ మార్కెట్ ఉంది. క్రీడల పట్ల అవగాహన ఎలా మారుతుందో నేను చూడగలను. మనం క్రీడా విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని భారతదేశంలో పోషక సప్లిమెంట్లు, ఫిట్‌నెస్ పరికరాలను ఉత్పత్తి చేయగలిగితే, క్రీడా ఫిట్‌నెస్ పరిశ్రమ అపారంగా లాభపడుతుంది అని ఆయన మరింత వివరించారు.
 
శ్రీమతి రక్షా ఖాద్సే మాట్లాడుతూ, క్రీడలలో భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం. ఫిట్‌నెస్ ప్రపంచంలో అవకాశాలు అపారంగా ఉన్నాయి. మొత్తం పర్యావరణ వ్యవస్థ కలిసి వచ్చి, ఫిట్టర్ ఇండియా దిశగా కృషి చేయడం అవసరం. సైకిల్‌పై ఆదివారాలు అనేది ఒక చిన్న ప్రయత్నం, కానీ దీర్ఘకాలంలో ఫలితాలు గొప్పగా ఉంటాయి. భారతదేశం యొక్క సర్వతోముఖాభివృద్ధి శారీరక, మానసిక వృద్ధికి స్పష్టంగా సంబంధం కలిగి ఉంది.

Ramcharan: ఎ.ఆర్. రెహమాన్.. పెద్ది ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి అదిరిపోయే ప్రోమో రిలీజ్

Ramcharan: ఎ.ఆర్. రెహమాన్.. పెద్ది ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి అదిరిపోయే ప్రోమో రిలీజ్రామ్ చరణ్ మోస్ట్ అవైటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ పెద్ది షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడని పాత్రకు ప్రాణం పోసేందుకు రామ్ చరణ్ అద్భుతంగా ఫిజికల్ ట్రాన్స్ ఫర్మేషన్ అయ్యారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ గ్లింప్స్ పాన్ ఇండియా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.

Monalisa : కుంభమేళా భామ మోనాలిసా కథానాయికగా లైఫ్ చిత్రం ప్రారంభం

Monalisa : కుంభమేళా భామ మోనాలిసా కథానాయికగా లైఫ్ చిత్రం ప్రారంభంకుంభమేళాలో పూసలు అమ్మే భామగా విశాలమైన కనులతో భారతదేశంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా అందరినీ ఆకట్టుకున్న మోనాలిసా తెలుగులో కథానాయికగా మారింది. సాయిచరణ్ హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. వెంగమాంబ క్రియేషనర్స్ బేనర్ పై రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి లైఫ్ అనే పేరు పెట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని అంజన్న నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీను కొడపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. లైఫ్ సినిమా బుధవారంనాడు హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

Nagarjuna: డాల్బీ ఆట్మాస్ సౌండ్ తో శివ రీరిలీజ్ - చిరంజీవిలా చిరస్మరణీయం : వర్మ

Nagarjuna: డాల్బీ ఆట్మాస్ సౌండ్ తో శివ రీరిలీజ్ - చిరంజీవిలా చిరస్మరణీయం : వర్మఅన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ 50 ఇయర్స్ సందర్భంగా శివ చిత్రాన్ని 4K డాల్బీ ఆట్మాస్ లో నవంబర్ 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫ్యాన్స్ సమక్షంలో శివ రీరిలీజ్ ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కింగ్ నాగార్జున, దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ పాల్గొన్నారు.

మంగళసూత్రం మహిళలపై లైంగిక దాడులను ఆపిందా? చిన్మయి ఘాటు వ్యాఖ్యలు

మంగళసూత్రం మహిళలపై లైంగిక దాడులను ఆపిందా? చిన్మయి ఘాటు వ్యాఖ్యలుప్రముఖ గాయని చిన్మయి శ్రీపాద మంగళసూత్రం ధరించకపోవడంపై ఆమె భర్త రాహుల్ రవీంద్రన్ చేసిన కామెంట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అలాగే విమర్శలకు దారితీశాయి. ఈ విమర్శలపై చిన్మయి ఘాటుగా స్పందించింది. భర్తకు మద్దతుగా నిలుస్తూ, సంప్రదాయాలను ప్రశ్నించిన వారికి గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది. రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా నవంబర్ 7న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రమోషన్లలో పాల్గొన్న ఆయన, పెళ్లి తర్వాత మహిళలు తప్పనిసరిగా తాళి ధరించాలనే సంప్రదాయాన్ని తాను సమర్థించనని స్పష్టం చేశారు.

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుష

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుషప్రతీ మగాడి యుద్ధం (విజయం) వెనక ఓ ఆడది ఉంటుంది.. స్వేచ్ఛ కోసం భర్త చేసే అలుపెరగని పోరాటం అంటూ ఇలా డిఫరెంట్ క్యాప్షన్స్‌తో రకరకాల పోస్టర్లను రిలీజ్ చేస్తూ అంచనాలు పెంచేస్తోంది ‘పురుష:’ టీం. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు తన తనయుడు పవన్ కళ్యాణ్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.
