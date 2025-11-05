2047 నాటికి వికసిత్ భారత్గా మారడానికి ఫిట్నెస్ కీలకం: డా. మంసుఖ్ మాండవియా
హైదరాబాద్: కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడలు, కార్మిక- ఉపాధి శాఖ మంత్రి డా. మన్సుఖ్ మాండవియా, ముంబైలోని ది ట్రైడెంట్లో జరిగిన జాతీయ ఫిట్నెస్-వెల్నెస్ సదస్సు 2025లో, కొత్తగా నియమితులైన ఫిట్ ఇండియా చిహ్నాలు, బాలీవుడ్ నిర్మాత రోహిత్ శెట్టి, ప్రపంచ కప్ గెలిచిన క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్, ఒలింపిక్ పతక విజేత సైనా నెహ్వాల్లను సన్మానించారు. ఫిట్ ఇండియా మిషన్ కింద భారతదేశం యొక్క పెరుగుతున్న ఫిట్నెస్, వెల్నెస్ ఉద్యమాన్ని ఈ సదస్సు వేడుక చేసింది, ఫిట్ మరియు వికసిత భారత్ను నిర్మించడం దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు.
కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు- క్రీడల సహాయ మంత్రి శ్రీమతి రక్షా నిఖిల్ ఖాద్సే, సాయియామి ఖేర్, శివోహం మరియు బృందా భట్లను ఫిట్ ఇండియా చిహ్నాలుగా సన్మానించారు, సమాజాలన్నిటా ఆరోగ్యం మరియు వెల్నెస్ను ప్రోత్సహించడానికి వారు చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా ఇది జరిగింది. అంకుర్ గార్గ్, ఫిట్ ఇండియా ఛాంపియన్లు కరణ్ ట్యాకర్, విశ్వాస్ పాటిల్ మరియు కృష్ణ ప్రకాష్ లను కూడా కేంద్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి డా. మాండవియా, ఫిట్నెస్ను జీవన విధానంగా స్వీకరించడానికి పౌరులను ప్రేరేపించడానికి వారు చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలకు గాను, ఫిట్ ఇండియా అంబాసిడర్లుగా సన్మానించారు.
కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ, ఫిట్నెస్ విలువను మనం అర్థం చేసుకోకపోతే, 2047 నాటికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ యొక్క వికసిత భారత్ కలను సాకారం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. కాలం మారింది. పూర్వపు రోజుల్లో, ప్రజలు నడకలో ప్రయాణించేవారు. సైకిళ్లపై సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు. ఫిట్నెస్ సహజంగా జరిగేది. డిజిటల్ ప్రపంచంలో, మనం కదలడం చాలా తక్కువైంది, ఫిట్నెస్ గురించి పట్టించుకోము. దాన్ని మార్చడానికి మనం మార్గాలను కనుగొనాలి.
మధ్యతరగతి, ఉన్నత మధ్య తరగతి ప్రజలు ఫిట్నెస్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తేనే మనం దేశంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాము. ప్రపంచంలో మరే ఇతర ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఏటా 8% వృద్ధి చెందడం లేదు. 65% మంది జనాభా 35 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న భారతదేశానికి ఫిట్నెస్ ఏమి చేయగలదో ఊహించండి అని డా. మన్సుఖ్ మాండవియా జోడించారు. ఫిట్నెస్ అంటే ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు. ఇది వ్యాపారానికి కూడా చాలా ముఖ్యం. క్రీడా వస్తువులకు భారీ మార్కెట్ ఉంది. క్రీడల పట్ల అవగాహన ఎలా మారుతుందో నేను చూడగలను. మనం క్రీడా విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని భారతదేశంలో పోషక సప్లిమెంట్లు, ఫిట్నెస్ పరికరాలను ఉత్పత్తి చేయగలిగితే, క్రీడా ఫిట్నెస్ పరిశ్రమ అపారంగా లాభపడుతుంది అని ఆయన మరింత వివరించారు.
శ్రీమతి రక్షా ఖాద్సే మాట్లాడుతూ, క్రీడలలో భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం. ఫిట్నెస్ ప్రపంచంలో అవకాశాలు అపారంగా ఉన్నాయి. మొత్తం పర్యావరణ వ్యవస్థ కలిసి వచ్చి, ఫిట్టర్ ఇండియా దిశగా కృషి చేయడం అవసరం. సైకిల్పై ఆదివారాలు అనేది ఒక చిన్న ప్రయత్నం, కానీ దీర్ఘకాలంలో ఫలితాలు గొప్పగా ఉంటాయి. భారతదేశం యొక్క సర్వతోముఖాభివృద్ధి శారీరక, మానసిక వృద్ధికి స్పష్టంగా సంబంధం కలిగి ఉంది.