పాపం అమితాబ్ బచ్చన్ ఎలా భరిస్తున్నారో?: జయా బచ్చన్ పైన ట్రోల్స్

घर का गुस्सा सदन में नहीं उतरना चाहिए। आपने जो नाम लिखा सदन में उपसभापति महोदय ने वही पुकारा।





Such an idiotic Attitude by Jaya Amitabh Bachchan #JayaBachchan #JayaAmitBachchan #pinarayivijayan pic.twitter.com/bGfxpAqtyH