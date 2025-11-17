బార్లో పని.. మహిళా ఉద్యోగిని కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు.. (video)
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఝాన్సీలోని ఒక బార్లో ఆందోళనకరమైన సంఘటన జరిగింది. ఒక మహిళా ఉద్యోగిని ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి బలవంతంగా కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టుకోవడం కెమెరాకు చిక్కింది. ఆమె దూరంగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించింది. అయినప్పటికీ అతను ఆమెను దగ్గరకు లాక్కుంటూనే ఉన్నాడు.
ఆ వ్యక్తిని అమన్ అగర్వాల్గా గుర్తించారు. ఈ క్లిప్ వైరల్ అయిన తర్వాత, నవాబాద్ పోలీసులు అతన్ని అరెస్టు చేశారు. చట్టపరమైన చర్యలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని, ఏ కార్యాలయంలోనూ అలాంటి ప్రవర్తనను అనుమతించబోమని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ వీడియో ఆన్లైన్లో నెటిజన్ల మధ్య ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. బార్లు, రెస్టారెంట్లు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పనిచేసే మహిళలకు వేధింపుల నుండి సరైన రక్షణ అవసరమని చాలా మంది అన్నారు. భద్రతను నిర్ధారించడానికి, అలాంటి సంఘటనలను నివారించడానికి వారు కఠినమైన కార్యాలయ నియమాలను కోరుకుంటున్నారు.