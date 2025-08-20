ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తాపై దాడి చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. ఆమెకే ఈ పరిస్థితి అంటే?
ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తా అధికారిక నివాసంలో వారపు 'జాన్ సున్వై' కార్యక్రమంలో ఆమెపై దాడి చేసిన వ్యక్తిని గుజరాత్లోని రాజ్కోట్కు చెందిన రాజేష్ భాయ్ ఖిమ్జీ భాయ్ సకారియాగా గుర్తించినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ఢిల్లీ పోలీసులు ఈ విషయంపై గుజరాత్లోని తమ అధికారులను సంప్రదించారని వర్గాలు తెలిపాయి.
41 ఏళ్ల రాజేష్ తాను రాజ్కోట్కు చెందినవాడినని పోలీసులకు చెప్పాడు. దాడికి గల కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని విచారిస్తున్నారు. ఈ సంఘటనను ఢిల్లీ సీఎం భద్రతలో గణనీయమైన లోపంగా భావిస్తున్నారు. అదనంగా, ఇంత భద్రత ఉన్నప్పటికీ ఈ సంఘటన ఎలా జరిగిందనే దానిపై ఢిల్లీ పోలీసులు అంతర్గత విచారణ నిర్వహిస్తారు.
డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (డిసిపి) ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తా నివాసంలో ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి నివాసం వద్ద భద్రతను పెంచారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఇకపోతే.. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో తీవ్ర కలకలం రేగింది. ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై బుధవారం ఉదయం ఓ వ్యక్తి బహిరంగంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు. ప్రజా సమస్యలు వింటున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరగడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ సంఘటనతో ముఖ్యమంత్రి భద్రతపై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
సివిల్ లైన్స్లోని తన అధికారిక నివాసంలో సీఎం రేఖా గుప్తా ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో, సుమారు 30 ఏళ్ల వయసున్న ఓ వ్యక్తి ఆమె వద్దకు వచ్చి ఒక కాగితాన్ని అందించాడు. వెంటనే గట్టిగా అరుస్తూ, దుర్భాషలాడుతూ ఆమె చెంపపై కొట్టాడు. ఊహించని ఈ పరిణామంతో అక్కడున్న వారంతా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. తక్షణమే స్పందించిన భద్రతా సిబ్బంది, దాడి చేసిన వ్యక్తిని పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు.