ఎన్డీయే కూటమి నేతగా నరేంద్ర మోడీ - హాజరైన బాబు - పవన్

ఎన్డీయే పక్షనేతగా నరేంద్ర మోడీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ మేరకు బుధవారం ప్రధాని నివాసంలో గంటకు పైగా జరిగిన ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పార్టీ నేతల సమాశంలో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు. ఢిల్లీలోని ప్రధాని నివాసంలో ఈ భేటీ జరిగింది. ఇందులో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, జనసేన అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌, జేడీయూ అధ్యక్షుడు నీతీశ్‌ కుమార్‌, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్‌ శిండే, భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, సీనియర్‌ నేతలు అమిత్‌ షా, రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌, జేడీఎస్‌ నేత కుమారస్వామి, చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు.

'మోడీ సారథ్యంలో పదేళ్లుగా ప్రజాసంక్షేమ విధానాల కారణంగా 140 కోట్ల మంది దేశ ప్రజలు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందారు. చాలా సుదీర్ఘ విరామం.. దాదాపు 6 దశాబ్దాల తర్వాత దేశ ప్రజలు వరుసగా మూడోసారి సంపూర్ణ మెజారిటీతో బలమైన నాయకత్వాన్ని ఎన్నుకున్నారు. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో మోడీ నేతృత్వంలో ఐక్యంగా పోరాడి గెలిచినందుకు గర్విస్తున్నాం. భారతదేశ వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడం ద్వారా.. దేశ సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడానికి ఎన్డీయే ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తుంది' అని తీర్మానంలో నేతలు పేర్కొన్నారు.

NDA meeting concludes at PM residence.



Chandrababu Naidu and Nitish Kumar give support to BJP.



10 Independent MP's reportedly also give support to BJP.



NDA to now stake claim to form govt at Rashtrapati Bhawan.



