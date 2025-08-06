నాలుగేళ్ల బాలికపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తి లైంగిక వేధింపులు.. అతనెవరు?
మహారాష్ట్రలోని థానే నగరంలోని ఒక ప్రముఖ పాఠశాలలో చదువుతున్న నాలుగేళ్ల బాలికపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆరోపించడంతో, పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
జూలై 30న ఉదయం 11:15 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల మధ్య పాఠశాల ఆవరణలో నీలిరంగు దుస్తులు ధరించిన వ్యక్తి తమ కుమార్తెపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నట్లు అధికారులు సోమవారం తెలిపారు.
ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు, తమ దర్యాప్తులో భాగంగా పాఠశాలలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. ఈ కేసులో పాఠశాల పరిపాలన పోలీసులకు సహకరిస్తున్నట్లు ఆయన తెలియజేశారు.
పాఠశాల సిబ్బంది వాంగ్మూలాలను నమోదు చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతంలోని ఇతర సాక్షుల నుండి కూడా సమాచారం కోరుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.