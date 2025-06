Draupadi Murmu: కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది.. టిష్యూ పేపర్ అందించిన భద్రతా సిబ్బంది (video)

విద్యార్థులు చేసిన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు రాష్ట్రపతి ముర్మును ఎంతగానో కదిలించాయి. ఆమె కళ్ళు కన్నీళ్లతో నిండిపోయాయి. ఆమె దానిని ఆపుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. ఆమెకు ఆమె భద్రతా సిబ్బంది టిష్యూ పేపర్ అందించారు. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ముర్ము చిత్రాలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి. దీనితో చాలా మంది నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

"నేను నా కన్నీళ్లను ఆపుకోలేకపోయాను. వారు తమ హృదయం నుండి పాడారు. చాలా అందంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు" అని రాష్ట్రపతి తరువాత సభలో మాట్లాడుతూ అన్నారు.

Our wonderful President of India Draupadi Murmuji is so sensitive and soft hearted that she broke down in tears on her birthday when this beautiful, lovely blind and differently abled children sang songs in front of her .

