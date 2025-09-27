TN stampede: TVK Vijay సభలో తొక్కిసలాట- 31కి చేరిన మృతుల సంఖ్య- విద్యుత్ అంతరాయం వల్లే? (Video)

తమిళనాడులోని కరూర్లో శనివారం జరిగిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) నాయకుడు, నటుడు విజయ్ ప్రచార ర్యాలీకి పెద్ద ఎత్తున జనం తరలివచ్చారు. అకస్మాత్తుగా జనం పెరగడం, గందరగోళంతో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 31 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి, డజన్ల కొద్దీ గాయపడ్డారు. వారిలో చాలా మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ ఘటనపై తమిళనాడు రాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రి మా సుబ్రమణియన్ మాట్లాడుతూ, మరణించిన బాధితుల్లో 16 మంది మహిళలు, తొమ్మిది మంది పురుషులు, ఆరుగురు పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పారు. తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ ఆదివారం కరూర్కు వెళ్లనున్నారు. అక్కడ గాయపడిన బాధితులను పరామర్శించి సహాయక చర్యలను సమీక్షిస్తారు.
ఇకపోతే.. శనివారం వేలుసామిపురంలో జరిగిన ర్యాలీ సాయంత్రం 7:20 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ప్రారంభంలో వేడుకల వాతావరణంతో మొదలైన ఈ సభ విషాదంగా ముగిసింది. విజయ్ ప్రసంగం వినడానికి వేలాది మంది ప్రజలు, అభిమానులు గుమిగూడారు.
కానీ అకస్మాత్తుగా విద్యుత్తు అంతరాయం ఏర్పడటంతో వేదిక దాదాపు చీకటిలో మునిగిపోయింది. జనం కిక్కిరిసిపోయి ముందుకు సాగడంతో తొక్కిసలాట లాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. తొక్కిసలాట సంఘటనకు ముందు, అక్రమ ఇసుక తవ్వకం, ఖనిజ దొంగతనం. కరూర్ను ప్రభావితం చేసే ఇతర సమస్యలతో సహా స్థానిక ఫిర్యాదులపై విజయ్ పరిష్కరిస్తూ వస్తున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ, రాబోయే ఆరు నెలల్లో అధికార మార్పు వస్తుందని ఆయన అంచనా వేశారు. కానీ చీకటిలో జనం కిక్కిరిసిన మైదానం నుండి బయటకు రావడానికి ఇబ్బంది పడుతుండటంతో పండుగ వాతావరణం త్వరగా గందరగోళంగా మారింది.
రద్దీ, వెంటిలేషన్ లేకపోవడం వల్ల పిల్లలు, వృద్ధ మహిళలు సహా చాలా మంది స్పృహ కోల్పోయారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు స్పృహ కోల్పోయిన పిల్లలను జనసమూహం గుండా తీవ్రంగా మోసుకెళ్తుండగా, స్వచ్ఛంద సేవకులు అంబులెన్స్లు, పోలీసులకు స్థలం కల్పించడానికి ప్రయత్నించారు.
కరూర్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ కె. జోష్ తంగయ్య నేతృత్వంలోని పోలీసుల బృందం సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని.. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సంఘటన స్థలం వద్ద అంబులెన్స్లు వరుసలో ఉండి గాయపడిన వారిని కరూర్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రికి తరలించారు.ఇప్పటికి మృతుల సంఖ్య 34కి పెరిగిందని, 40 మందికి పైగా ఆసుపత్రిలో ఉన్నారని అధికారులు నిర్ధారించారు.
ముగ్గురు పిల్లలతో సహా చాలా మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. వారిని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో చేర్చారు. చెన్నై నుండి పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్, త్వరితగతిన సహాయ, వైద్య సహాయాన్ని ఆదేశించారు.
ఆయన ఆదేశాల మేరకు మంత్రులు అన్బిల్ మహేష్ పొయ్యమోళి, మా సుబ్రమణియన్ కరూర్ కు చేరుకుని రక్షణ, ఆసుపత్రి సంరక్షణను పర్యవేక్షించారు. అదనపు డీజీపీ (లా అండ్ ఆర్డర్), డేవిడ్సన్ దేవాశిర్వతం కూడా భద్రత, జనసమూహ నియంత్రణను సమన్వయం చేయడానికి నియమించబడ్డారు. కరూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి రాత్రంతా పనిచేస్తోంది. వైద్యులు, పారామెడిక్స్ గాయపడిన వారికి నిరంతరం చికిత్స చేస్తున్నారు.మాజీ మంత్రి వి. సెంథిల్ బాలాజీ గాయపడిన వారిని సందర్శించి అత్యవసర సౌకర్యాలను అంచనా వేశారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధితుల కుటుంబాలకు పూర్తి మద్దతును హామీ ఇచ్చింది. బాధిత వారిని వ్యక్తిగతంగా కలవడానికి విషాదానికి ప్రతిస్పందనను సమీక్షించడానికి ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ ఆదివారం కరూర్ సందర్శించనున్నారు.
అయితే ఈ ఘటనపై టీవీకే ఇంకా స్పందించలేదు. నటుడు విజయ్ ఇప్పటికే కరూర్ నుంచి చెన్నైకి చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. విద్యుత్ అంతరాయంతో పాటు పోలీసుల భద్రత కల్పించడంలో విఫలమైందని టాక్ వస్తోంది. భారీ జన సమూహం రావడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పిందని పోలీసులు అంటున్నారు.