TVK Vijay: పుష్ప-2 తొక్కిసలాట.. అల్లు అర్జున్ తరహాలో టీవీకే అధినేత విజయ్ అరెస్ట్ అవుతారా?
టీవీకే పార్టీ అధినేత, నటుడు విజయ్ చిక్కుల్లో పడే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. విజయ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ భారీగా వుండటంతో సభలు, ర్యాలీల సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగవని హామీ ఇచ్చిన తర్వాతే విజయ్ ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో.. కరూర్లో శనివారం ప్రచార ర్యాలీ నిర్వహించిన సందర్భంగా ఏర్పడిన తొక్కిసలాటలో చిన్నారులతో పాటు మహిళలతో సహా 36 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ ఘటనపై నోరెత్తకుండా విజయ్ ఆ ప్రాంతం నుంచి చెన్నైకి బయల్దేరారని సమాచారం. ఈ పరిస్థితుల్లో కరూర్లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మృతుల సంఖ్య పెరగడం విజయ్కి చిక్కు తెచ్చిపెట్టే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే కరూర్ ఘటన యావత్తు దేశాన్ని కదిలించింది. దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కరూర్ తొక్కిసలాటపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు. పలువురు సెలెబ్రిటీలు సోషల్ మీడియా వేదికగా విజయ్ పార్టీపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. తమిళనాడులోని ఇతర రాజకీయ పార్టీలు ఈ ఘటనకు విజయ్ పూర్తి బాధ్యత వహించాలని పట్టుబడుతున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ అరెస్టయ్యే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత చట్టం 118 (1) కింద విజయ్పై కేసు నమోదు చేసి ఆయనను అదుపులోకి తీసుకునే అవకాశం వుందని టాక్ వస్తోంది. ఎందుకంటే..? హైదరాబాదులో జరిగిన 'పుష్ప 2: ది రూల్' సినిమా మొదటి ప్రదర్శన సమయంలో ఏర్పడిన రద్దీలో ఒక మహిళ తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. నటుడు అల్లు అర్జున్ 2024 డిసెంబర్ 13వ తేదీన ఈ ఘటనకు సంబంధించి అరెస్టయ్యారు. ఈ తొక్కిసలాట డిసెంబర్ 4వ తేదీ సంధ్యా థియేటర్లో జరిగింది. 35 ఏళ్ల మహిళ మృతి చెందింది. అతని కుమారుడు ఆసుపత్రిలో చేరారు. దీని కోసం అల్లు అర్జున్ని అరెస్ట్ చేశారు.
ఈ ఘటన నేపథ్యంలో అల్లు అర్జున్పై భారతీయ న్యాయ సంహిత (పిఎన్ఎస్) ఇన్ విభాగాలు 105, 118(1)న కింద కేసు నమోదు చేయబడింది. బీఎన్ఎస్ ఇన్ విభాగం 105, హత్యకు సమానమైన నేరపూరిత చర్యగా పరిగణించబడుతుంది. ఇదే తరహాలో విజయ్కూడా అరెస్టయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలుస్తోంది. ఈ సెక్షన్ కింద దోషలకు ఐదు నుంచి ఐదేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం వుంది. ఇంకా భారీ జరిమానా విధించబడవచ్చు.