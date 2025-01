Elephant: ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన అడవి ఏనుగు... బియ్యం సంచిని ఎత్తుకెళ్లింది (video)

అదృష్టవశాత్తూ, ఏనుగు ఇంట్లోకి ప్రవేశించకలేకపోవడంతో ఎవరికీ ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. తలుపు దగ్గర నిలబడి బియ్యం సంచిని తీసుకుంది. ఒక మగ అడవి ఏనుగు కోయంబత్తూరు జిల్లాలోని తెర్కుపాళయం నివాస ప్రాంతంలోకి సంచరించింది. ఇది నివాసితులలో భయాన్ని సృష్టించింది.

ఇంకా అడవి ఏనుగు ఇంట్లోకి చొరబడి బియ్యంతో సహా అనేక వస్తువులను ఎత్తుకెళ్లి పోయింది. లోపల ఉన్న నలుగురు వలస కార్మికులు క్షేమంగా ఉన్నారు. అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్న కార్మికులు వంట చేస్తుండగా, సమీపంలో ఏనుగు వస్తున్నట్లు గమనించారు. వెంటనే స్పందించి, గ్యాస్ స్టవ్‌ను ఆపివేశారు. అయితే ఆ గజరాజు ఇంటిని చిందరవందర చేసింది.

#sputnikviral | ???????????? An elephant drops by for a surprise visit in the Indian city of Coimbatore



The mischievous animal snagged a packet of rice and made a grand exit! pic.twitter.com/d7IkfZXcCI