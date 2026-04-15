పళ్లెంలో వడ్డించిన భోజనాన్ని మెతుకు మిగలకుండా తింటే దరిద్రం వస్తుందా?
మన సంస్కృతిలో అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని అంటాం. అంటే ఆహారాన్ని దైవంగా భావిస్తాం. అన్నం వృధా చేయకూడదు అని పెద్దలు చెబుతారు. పళ్ళెంలో ఒక మెతుకు కూడా వదలకుండా తినడం అనేది అన్నపూర్ణా దేవికి మనం ఇచ్చే గౌరవం. కాబట్టి, పళ్ళెంలో వడ్డించుకున్నది మొత్తం తినడం అనేది మంచి అలవాటే కానీ దరిద్రం కాదు.
శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది: భోజనం ముగిసిన తర్వాత పళ్ళెంలో ఎంగిలి మెతుకులు వదిలేయడం కంటే, శుభ్రంగా తినడమే శ్రేష్టమని చాలామంది పండితులు చెబుతుంటారు.
సామాజిక/లోకరీతి కోణం
అయితే, పెద్దలు దీనిని "దరిద్రం" అని ఎందుకు అన్నారంటే, దానికి కొన్ని సామాజిక కారణాలు ఉన్నాయి:
అత్యాశలా అనిపించడం: పళ్లాన్ని మరీ గట్టిగా రుద్ది తుడవడం లేదా నాకడం అనేది ఎదుటివారికి "అత్యాశ"గా లేదా "కక్కుర్తి"గా అనిపిస్తుందని అలా చెప్పి ఉండవచ్చు. నలుగురిలో భోజనం చేసేటప్పుడు పద్ధతిగా ఉండాలనేది వారి ఉద్దేశం.
మానసిక స్థితి: ఏదైనా వస్తువును "మొత్తం తుడిచేయాలి" అనే తపన ఒక రకమైన 'అభద్రతా భావం' (Scarcity mindset) నుంచి వస్తుందని కొందరు భావిస్తారు. అంటే "మళ్ళీ ఆహారం దొరుకుతుందో లేదో" అనే భయం ఉన్నవారిలా కనిపిస్తారని అంటుంటారు.
అసలు విషయం ఏమిటంటే..
పళ్లాన్ని తుడిచి తినడం దరిద్రం కాదు, అన్నాన్ని వృధా చేయడమే అతిపెద్ద దరిద్రం. * సరైన పద్ధతి: మీకు ఎంత కావాలో అంత మాత్రమే వడ్డించుకోండి. ఒక్క మెతుకు కూడా వదలకుండా తినండి.
గమనిక: పళ్ళెంలో ఏమీ మిగల్చకుండా తినడం వేరు, పళ్ళెంలో వేళ్ళు పెట్టి మరీ పదే పదే గీకడం లేదా తుడవడం వేరు. మొదటిది క్రమశిక్షణ, రెండోది చూడటానికి కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు.
అన్నం పట్ల గౌరవంతో వృధా చేయకుండా తింటున్నట్లయితే, అది దరిద్రం కాదు, అదొక గొప్ప సంస్కారం. కేవలం బహిరంగ ప్రదేశాల్లో లేదా విందు భోజనాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా, పద్ధతిగా తినడం మంచిది.
మన పాత పద్ధతుల్లో "విస్తరాకు" మీద భోజనం చేసేవారు. విస్తరాకును తుడిచి తింటే అది చిరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి, అలా చేయొద్దని కూడా చెప్పేవారు. అది కాలక్రమేణా పళ్ళేల విషయంలోకి కూడా వచ్చి ఉండవచ్చు.