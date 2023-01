రెండు కాళ్లు లేకపోతేనేం.. రెండు చేతులుంటే చాలవా?

కాళ్లు లేకుండా చేతులతో అత్యంత వేగంగా నడక వ్యాయామం చేసి గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించాడు. 2021లో, అతను 20 మీటర్ల దూరాన్ని 4.78 సెకన్లలో అధిగమించి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చేరాడు.

తాజాగా ఈ వీడియోను ఇటీవలే విడుదల చేసిన గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్.. "రెండు చేతులతో అత్యంత వేగంగా నడిచే వ్యక్తి జియాన్ క్లార్క్‌ను చూడండి" అని పేర్కొంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Meet Zion Clark, the fastest man on two hands