మంగళవారం, 20 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 20 జనవరి 2026 (07:53 IST)

Saina Nehwal: మోకాలి నొప్పి.. ఇక ఒత్తిడిని నా శరీరం తట్టుకోలేదు.. అందుకే బ్యాడ్మింటన్‌కు బైబై

Saina Nehwal
దీర్ఘకాల మోకాలి గాయం కారణంగా గత రెండేళ్లుగా ఆటకు దూరంగా ఉన్న భారత దిగ్గజ షట్లర్ సైనా నెహ్వాల్, ఉన్నత స్థాయి క్రీడల శారీరక ఒత్తిడిని తన శరీరం ఇకపై తట్టుకోలేదని చెబుతూ, బ్యాడ్మింటన్ నుండి రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది. 
 
2012 లండన్ ఒలింపిక్ కాంస్య పతక విజేత అయిన ఆమె చివరిసారిగా 2023లో సింగపూర్ ఓపెన్‌లో ఒక పోటీ మ్యాచ్ ఆడింది. కానీ ఆ సమయంలో అధికారికంగా తన పదవీ విరమణను ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతం మోకాలి గాయం తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని బ్యాడ్మింటన్‌కు స్వస్తి చెప్తున్నట్లు సైనా వెల్లడించింది.  
 
ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. "నేను రెండేళ్ల క్రితమే ఆడటం మానేశాను. నేను నా సొంత నిర్ణయంతోనే ఈ క్రీడలోకి ప్రవేశించాను. నా సొంత నిర్ణయంతోనే నిష్క్రమించాను, కాబట్టి దానిని ప్రకటించాల్సిన అవసరం లేదు." అని ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. 
 
తన మోకాలి తీవ్ర క్షీణత కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవలసి వచ్చిందని, దానివల్ల నిరంతర శిక్షణ సాధ్యం కాలేదని మాజీ ప్రపంచ నంబర్ 1 సైనా క్రీడాకారిణి చెప్పింది. లాంఛనప్రాయంగా పదవీ విరమణ ప్రకటన చేయాల్సిన అవసరం తనకు కనిపించలేదని, తాను పోటీలకు దూరంగా ఉండటమే ఈ పరిస్థితిని స్పష్టం చేస్తుందని సైనా పునరుద్ఘాటించింది. 
 
"నా పదవీ విరమణను ప్రకటించడం అంత పెద్ద విషయమని నేను అనుకోలేదు. నేను ఇకపై ఎక్కువగా శ్రమించలేనని, నా మోకాలు మునుపటిలా ఒత్తిడిని తట్టుకోలేదనిపించింది, అందుకే నా సమయం ముగిసిందని భావించాను," అని సైనా ఆమె చెప్పింది.

దావోస్‌కు చేరుకున్న సీఎ రేవంత్ రెడ్డితో పాటు తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రతినిధి

దావోస్‌కు చేరుకున్న సీఎ రేవంత్ రెడ్డితో పాటు తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రతినిధిముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రతినిధి బృందం స్విట్జర్లాండ్‌లోని జ్యూరిచ్‌కు చేరుకుంది. అక్కడ తెలంగాణ ప్రవాసుల సభ్యులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ పర్యటన దావోస్‌లో జరిగే ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (డబ్ల్యూఈఎఫ్) వార్షిక సమావేశం 2026లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాల్గొనడంలో భాగంగా జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రితో పాటు రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణం, సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, సీనియర్ అధికారుల బృందం ఉన్నారు. ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖల మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఇప్పటికే దావోస్‌కు చేరుకున్నారు.

ట్వింకిల్ ఖన్నాతో అక్షయ్ కుమార్.. ప్రమాదంలో భద్రతా సిబ్బంది కారు.. ఏమైందంటే?

ట్వింకిల్ ఖన్నాతో అక్షయ్ కుమార్.. ప్రమాదంలో భద్రతా సిబ్బంది కారు.. ఏమైందంటే?బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ భద్రతా సిబ్బందికి చెందిన కారును సోమవారం రాత్రి జుహులోని ముక్తేశ్వర్ రోడ్డు సమీపంలో ఒక ఆటోరిక్షా ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదానికి గురైంది. అంతకుముందు ఆటోరిక్షాను మరో వాహనం ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, ఈ ఘటనలో ఒక వ్యక్తి గాయపడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని విమానాశ్రయం నుంచి తన భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నాతో కలిసి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రమాదం నుంచి అక్షయ్ కుమార్‌కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు.

హమ్మయ్య.. ఉత్తరాంధ్ర మత్స్యకారులను విడుదల చేసేందుకు బంగ్లాదేశ్ గ్రీన్ సిగ్నల్

హమ్మయ్య.. ఉత్తరాంధ్ర మత్స్యకారులను విడుదల చేసేందుకు బంగ్లాదేశ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ఇంజిన్ పనిచేయకపోవడం వల్ల ప్రమాదవశాత్తు బంగ్లాదేశ్ జలాల్లోకి ప్రవేశించి అరెస్టయిన ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన తొమ్మిది మందితో సహా 23 మంది భారతీయ మత్స్యకారులను విడుదల చేయడానికి బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ఏపీ మెకనైజ్డ్ ఫిషింగ్ బోట్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, ఆ మత్స్యకారులను బంగ్లాదేశ్ కోస్ట్ గార్డ్ అదుపులోకి తీసుకుని, గత మూడు నెలలుగా బాగేర్‌హాట్ జిల్లాలోని మోంగ్లా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఉంచారు.

పదేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కానుంది, గ్రిడ్‌ను విస్తరించకపోతే సమస్యే...

పదేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కానుంది, గ్రిడ్‌ను విస్తరించకపోతే సమస్యే...విజయవాడ: రోజురోజుకి విద్యుత్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇందుకు ఏ రంగం మినహాయింపు కాదు. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం రాబోయే పదేళ్లలో ఇప్పుడున్న దానికంటే రెట్టింపు వినియోగం ఉండబోతోంది. ఇంకా చెప్పాలంటే రాబోయే దశాబ్దంలో విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తన ఇంధన రంగంలో ఒక పెను మార్పుకు సిద్ధమవుతోంది. కేంద్ర విద్యుత్ అథారిటీ(సీఈఏ) విడుదల చేసిన వనరుల లభ్యత ప్రణాళిక(2024-25 నుండి 2034-35) ప్రకారం, రాష్ట్రంలో గరిష్ట విద్యుత్ డిమాండ్ 2024-25లో 14,610 మెగావాట్ల నుండి 2034-35 నాటికి భారీగా 28,850 మెగావాట్లకు పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

TDP and Jana Sena: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న టీడీపీ-జనసేన?

TDP and Jana Sena: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న టీడీపీ-జనసేన?మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో, తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ), జనసేన పార్టీ (జేఎస్పీ) తెలంగాణలో తమ ఉనికిని విస్తరించుకోవడానికి మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాయి. ఎన్డీఏలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్న తర్వాత, ఇది తెలంగాణలో సాధ్యమయ్యే రాజకీయ పునరాగమనానికి సంకేతంగా కనిపిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బీజేపీకి మిత్రపక్షాలైన ఈ రెండు పార్టీలు ఇప్పుడు తెలంగాణలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో తమ అవకాశాలను అంచనా వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పట్టణ కేంద్రాలలో తమ సంస్థాగత బలాన్ని పరీక్షించుకోవడం, ప్రాభవాన్ని తిరిగి పొందడంపై దృష్టి సారించినట్లు రాజకీయ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.

Rashmi Gautam: కల్చర్ మరిచిపోయారు.. ఆవు, కుక్కలకు అన్నం పెట్టలేదా?

Rashmi Gautam: కల్చర్ మరిచిపోయారు.. ఆవు, కుక్కలకు అన్నం పెట్టలేదా?వీధికుక్కలను చంపేయడంపై నటి రేణూ దేశాయ్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. తాజాగా డాగ్స్ విషయంలో ప్రభుత్వాలు, కోర్ట్‌లు అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని వారు అంటున్నారు. రష్మి గౌతమ్‌ ఆవేదన చెందింది. ఒకప్పుడు.. మన ఇంట్లో అన్నం మిగిలితే మొదట ఆవుకి, ఆ తర్వాత కుక్కకి పెట్టేవాళ్లం. ఇది మన అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలం నుంచి ఉండేది. అప్పట్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇదే చేశారు. అదొక కల్చర్‌లాగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు, దాన్ని అంతా మర్చిపోయారు, ఎవరూ ఆ వైపు ఫోకస్‌ చేయడం లేదు. కల్చర్‌ అంటే బట్టలకే పరిమితం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

MM keeravani: వందేమాతరం నా జీవితలో మైల్ రాయి : కీరవాణి

MM keeravani: వందేమాతరం నా జీవితలో మైల్ రాయి : కీరవాణిప్రతిష్టాత్మకమైన 'వందే మాతరం' గీతం యొక్క 150వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జనవరి 26వ తేదీ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ కోసం సంగీతం సమకూర్చే అవకాశం లభించినందుకు నేను ఎంతో గౌరవంగా మరియు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనను భారతదేశం నలుమూలల నుండి వచ్చిన 2,500 మంది కళాకారులు ప్రదర్శించనున్నారు.

సంకల్ప యాత్ర వేసే ప్రతి అడుగు చంద్రబాబు ప్రతి అభిమాని అడుగు : బండ్ల గణేశ్‌

సంకల్ప యాత్ర వేసే ప్రతి అడుగు చంద్రబాబు ప్రతి అభిమాని అడుగు : బండ్ల గణేశ్‌''సంకల్ప యాత్ర.. ఇది రాజకీయ యాత్ర కాదు. దైవ సంకల్పం. దేవుడికి మొక్కుకున్న మొక్కు. దేవుడు నా కోరిక తీర్చినందుకు రుణం తీర్చుకోవడానికి చేస్తున్న యాత్ర'అన్నారు ప్రముఖ సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్‌. షాద్‌నగర్‌ నుంచి తిరుమలకు 'సంకల్ప యాత్ర' ప్రారంభించారు బండ్ల గణేశ్‌.

రాంచరణ్ సినిమా కాకుండా.. అరుంధతి లాంటి కథపై ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

రాంచరణ్ సినిమా కాకుండా.. అరుంధతి లాంటి కథపై ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.కొత్త వాళ్ళని శ్రీకాంత్ ని దసరాతో పరిచయం చేశాం. అలాగే కేజే క్యూ దర్శకుడు కూడా కొత్తవారే. ఆ సినిమా కూడా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. అలాగే దుల్కర్ తో చేస్తున్న సినిమా కూడా కొత్త దర్శకుడే. దుల్కర్, పూజ హెగ్డే కలిసి చేస్తున్న సినిమా అద్భుతంగా వస్తోంది. వాళ్ల కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. మేము కొత్త డైరెక్టర్స్ కి చాలా ఫ్రీగా ఫ్రీడం ఇస్తాము. దుల్కర్ సినిమా అమెరికాలో దాదాపు 35 రోజులు షూటింగ్ ఉంటుంది అని నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అన్నారు.

Samantha: సమంత క్లాప్ తో చీన్ టపాక్‌ డుం డుం ఘనంగా ప్రారంభం

Samantha: సమంత క్లాప్ తో చీన్ టపాక్‌ డుం డుం ఘనంగా ప్రారంభంశుభం ఫేమ్ గవిరెడ్డి శ్రీను హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘చీన్ టపాక్‌ డుం డుం'. అధికారికంగా పూజా కార్యక్రమంతో ప్రారంభమైంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ హిట్ సిరీస్‌లు కుమారి శ్రీమతి, శుభం ద్వారా నటుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రచయిత-నటుడు గవిరెడ్డి శ్రీను కెరీర్‌లో కొత్త అధ్యాయానికి ఈ మూవీ శ్రీకారం చుట్టింది.
