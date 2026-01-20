Saina Nehwal: మోకాలి నొప్పి.. ఇక ఒత్తిడిని నా శరీరం తట్టుకోలేదు.. అందుకే బ్యాడ్మింటన్కు బైబై
దీర్ఘకాల మోకాలి గాయం కారణంగా గత రెండేళ్లుగా ఆటకు దూరంగా ఉన్న భారత దిగ్గజ షట్లర్ సైనా నెహ్వాల్, ఉన్నత స్థాయి క్రీడల శారీరక ఒత్తిడిని తన శరీరం ఇకపై తట్టుకోలేదని చెబుతూ, బ్యాడ్మింటన్ నుండి రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది.
2012 లండన్ ఒలింపిక్ కాంస్య పతక విజేత అయిన ఆమె చివరిసారిగా 2023లో సింగపూర్ ఓపెన్లో ఒక పోటీ మ్యాచ్ ఆడింది. కానీ ఆ సమయంలో అధికారికంగా తన పదవీ విరమణను ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతం మోకాలి గాయం తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని బ్యాడ్మింటన్కు స్వస్తి చెప్తున్నట్లు సైనా వెల్లడించింది.
ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. "నేను రెండేళ్ల క్రితమే ఆడటం మానేశాను. నేను నా సొంత నిర్ణయంతోనే ఈ క్రీడలోకి ప్రవేశించాను. నా సొంత నిర్ణయంతోనే నిష్క్రమించాను, కాబట్టి దానిని ప్రకటించాల్సిన అవసరం లేదు." అని ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.
తన మోకాలి తీవ్ర క్షీణత కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవలసి వచ్చిందని, దానివల్ల నిరంతర శిక్షణ సాధ్యం కాలేదని మాజీ ప్రపంచ నంబర్ 1 సైనా క్రీడాకారిణి చెప్పింది. లాంఛనప్రాయంగా పదవీ విరమణ ప్రకటన చేయాల్సిన అవసరం తనకు కనిపించలేదని, తాను పోటీలకు దూరంగా ఉండటమే ఈ పరిస్థితిని స్పష్టం చేస్తుందని సైనా పునరుద్ఘాటించింది.
"నా పదవీ విరమణను ప్రకటించడం అంత పెద్ద విషయమని నేను అనుకోలేదు. నేను ఇకపై ఎక్కువగా శ్రమించలేనని, నా మోకాలు మునుపటిలా ఒత్తిడిని తట్టుకోలేదనిపించింది, అందుకే నా సమయం ముగిసిందని భావించాను," అని సైనా ఆమె చెప్పింది.