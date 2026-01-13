వనపర్తి, గద్వాల, నారాయణపేట జిల్లాలను తొలగిస్తే ఊరుకునేది లేదు.. కేటీఆర్
బీఆర్ఎస్ చీఫ్ కేసీఆర్ హయాంలో తెలంగాణలోని అన్ని నగరాలకు అభివృద్ధి సమానంగా చేరిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టిందని, అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో ఎలాంటి నిజమైన అభివృద్ధి జరగలేదని ఆయన ఆరోపించారు.
ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి సరఫరా లేదని, ట్రాక్టర్లకు డీజిల్ కూడా అందించడం లేదని, దీంతో పంచాయతీలు తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయని కేటీఆర్ అన్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 40 స్థానాలు గెలుచుకున్న బీఆర్ఎస్, రాబోయే జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కూడా బలంగా రాణిస్తుందని మాజీ పురపాలక శాఖ మంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
కేసీఆర్ రూ.73 కోట్ల కేటాయింపుతో రైతు బంధు పథకాన్ని అమలు చేశారని, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పథకాన్ని నాశనం చేసిందని ఆయన ఆరోపించారు. రెండేళ్లలో ఎవరికీ న్యాయం జరగలేదని కేటీఆర్ అన్నారు. మహిళలకు బంగారం ఇవ్వాల్సింది పోయి, వారి పుస్తెలు లాక్కుంటున్నారని కాంగ్రెస్పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
వనపర్తి, గద్వాల, నారాయణపేట జిల్లాలను తొలగిస్తే కాంగ్రెస్కు తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురవుతాయని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. ఇలాంటి చర్య పెద్ద ఎత్తున అలజడికి దారితీస్తుందని, ఒకవేళ ముందుకు వెళితే పార్టీ తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు.
రూ.30,000 కోట్లతో రంగారెడ్డి-పాలమూరు ప్రాజెక్టులో 90 శాతం పనులను బీఆర్ఎస్ పూర్తి చేసిందని కూడా ఆయన ఆరోపించారు. అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, మిగిలిన 10 శాతం పనులను పూర్తి చేయడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు.