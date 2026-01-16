KTR: రాహుల్ గాంధీపై కేటీఆర్ విమర్శలు.. రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారు.. కేటీఆర్
పార్టీ ఫిరాయింపుదారులపై స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ సిగ్గులేకుండా వారికి మద్దతు ఇస్తున్నారని జాతీయ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీపై బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఇలాంటి చర్యలు ప్రజాస్వామ్య విలువలను దెబ్బతీస్తున్నాయని కేటీఆర్ అన్నారు.
తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్థిరపడిన నిబంధనలను ఉల్లంఘించడం ద్వారా రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారని కూడా కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ప్రస్తుత చర్యలు రాజ్యాంగ విధానాలను పూర్తిగా విస్మరించడాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. కాలే యాదయ్య, పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డిలను స్పీకర్ అనర్హులుగా ప్రకటించాల్సిందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. అయితే, రాజకీయ ఒత్తిడి అనర్హత ప్రక్రియను నిరోధించిందని ఆయన ఆరోపించారు.
దీంతో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఎంత దిగజారిందో మరోసారి చూపించిందని కేటీఆర్ అన్నారు. గతంలో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలను అనర్హులుగా ప్రకటించడంలో విఫలమైన అదే అప్రజాస్వామిక శక్తులు మళ్ళీ చురుకుగా ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపును నిర్ధారించే కోట్ల ఆధారాలు ఉన్నాయని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
కాంగ్రెస్ రాజ్యాంగాన్ని మాత్రమే కాకుండా అత్యున్నత న్యాయస్థానాలను కూడా అగౌరవపరిచిందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల్లో ఉప ఎన్నికలను ఎదుర్కోవడానికి ఇప్పుడు వణుకుతున్నట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు.