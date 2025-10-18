Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి మంత్రి వర్గం ఓ దండుపాళ్యం గ్యాంగ్.. హరీష్ రావు ఫైర్
మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నాయకుడు హరీష్ రావు రేవంత్ రెడ్డి మంత్రివర్గంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. రేవంత్ రెడ్డి మంత్రివర్గాన్ని దండుపాళ్యం గ్యాంగ్ అని పిలిచారు. ప్రభుత్వంలోని మంత్రులు ప్రజల కోసం పనిచేయకుండా ఒకరినొకరు దుర్భాషలాడుకుంటూ బిజీగా ఉన్నారని ఫైర్ అయ్యారు.
ఒక మంత్రి మరొకరిని దుర్భాషలాడుతున్నారు, అదే ఈ మంత్రివర్గం పరిస్థితి అని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. ముఖ్యమంత్రి తుపాకులు పంపారని ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు విచారణ ప్రారంభించలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఒక మంత్రి కుటుంబం ముఖ్యమంత్రి తుపాకులు పంపారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై కేంద్ర దర్యాప్తు కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు.
డీజీపీ శివధర్ రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని, హరీష్ రావు తన ఖాకీ పుస్తకంలో ఈ విషయం ఎందుకు లేదని ప్రశ్నించారు. రోడ్ల కోసం ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన హెచ్ఏఎం మోడల్ను కమీషన్ల కోసం చేసిన కుంభకోణం అని కూడా ఆయన తోసిపుచ్చారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ పెట్టుబడి వాతావరణాన్ని దెబ్బతీస్తోందని హరీష్ రావు ఆరోపించారు.