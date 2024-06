బంగారు దుకాణంలో బురఖా దొంగలు.. ఆభరణాలపై చేయిపడక ముందే? మెడపై కత్తి పోటు (Video)

అయితే, నిందితులు ఆభరణాలపై చేయి వేయకముందే, దుకాణం యజమాని టేబుల్ మీద నుండి దూకి సహాయం కోసం కేకలు వేస్తూ దుకాణం నుండి బయటకు వచ్చాడు.

ఇక తమ పథకం విఫలమవడంతో నిందితులు షాపు నుంచి బయటకు వచ్చి మోటార్‌సైకిల్‌పై పరారయ్యారు. అయితే దుండగులు కొన్ని బంగారు ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లారని షాప్ కీపర్ పోలీసులకు తెలిపినట్లు సమాచారం.





రోడ్డుపై అమర్చిన క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కెమెరాల్లో రికార్డయిన దృశ్యాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు క్లూస్‌ టీమ్‌తో ఘటనాస్థలిని సందర్శించి కొన్ని విషయాలను సేకరించారు.

#Medchal Robbery Attemp just 50 yards to Medchal Ps.



Two #robbers in burqas barged into Shri Jagdamba Jewellers, attacked the owner with knife and asked gold. The injured owner pushed him and run out and sounds Chor, Chor. The #Thieves escaped on bike, captured on #CCTV. pic.twitter.com/UtDZTQ0kjd