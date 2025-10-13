Rukmini Vasanth: రష్మిక మందన్న స్థానాన్ని ఫిల్ చేసిన కాంతారా హీరోయిన్ రుక్మిణి?
చాలా సంవత్సరాలుగా రష్మిక మందన్న నేషనల్ క్రష్ అనే పేరు కొట్టేసింది. ప్రస్తుతం ఈ నేషనల్ క్రష్ పేరును కాంతారా హీరోయిన్ కొట్టేసింది. కాంతారా హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్.. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. సప్త సాగరదాచే ఎల్లో (2023)లో తన నటనతో ఆమె విమర్శకుల నోట నానినా.. కాంతార: చాప్టర్ 1 ఆమెను పాన్-ఇండియా కీర్తికి తీసుకువచ్చింది.
దీంతో సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఇప్పుడు ఆమెను కొత్త నేషనల్ క్రష్గా ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ, రుక్మిణి ఈ హైప్కు భయపడకుండా స్థిరంగా ఉంది. "చాలా మంది నన్ను నేషనల్ క్రష్ అంటారు. అది బాగుంది, కానీ నేను దాని గురించి ఆలోచించను. పొగడ్తలు తాత్కాలికమే అవి కాలంతో పాటు మారుతాయి," అని ఆమె చెప్పింది.
పని విషయానికొస్తే, ప్రశాంత్ నీల్ రాబోయే చిత్రం డ్రాగన్లో రుక్మిణి వసంత్ ఎన్టీఆర్ సరసన నటించబోతున్నట్లు సమాచారం. నిర్మాతలు ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, ఆమె నటీనటుల ఎంపిక ఇంకా ఖరారు కాలేదని చెప్తున్నారు. యష్ పాన్-ఇండియా బిగ్గీ టాక్సిక్లో కూడా ఆమె కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.