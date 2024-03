ఆ కుర్చీని మడతపెట్టడమే కాదు.. క్లాసికల్ కూడా కుమ్మేస్తా..!

సంప్రదాయ పట్టు చీర ధరించి, శ్రీలీల ఆండాళ్‌కు సంబంధించిన నృత్య ప్రదర్శనతో చూపరులను కట్టిపడేసింది. ఆమె నృత్యంలో హావభావాలు, భరతం ఆకట్టుకుంది. ఈ డ్యాన్స్ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇక శ్రీలీల సినిమాల సంగతికి వస్తే.. శ్రీలీల పవన్ కళ్యాణ్‌తో కలిసి భారీ అంచనాలు ఉన్న "ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్" చిత్రంలో నటిస్తోంది. పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ కమిట్‌మెంట్ల కారణంగా సినిమా నిర్మాణం ఆలస్యమైంది.





After a long time, Sreeleela Bharatanatyam classical dance performance at #SamathaKumbh2024



That charm, elegance and expressions