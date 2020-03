'వకీల్ సాబ్' ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్... స్టిల్ అదిరిపోయింది గురూ...

ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ చిత్రయూనిట్ ఓ పోస్ట్ చేసింది. లగేజ్ ఆటో ట్రాలీలో ఓ పుస్తకం చదువుతూ ఓ కుర్చీలో కూర్చుని ఉన్న పవన్, తిరగేసిన మరో కుర్చీపై కాళ్లు ఆనించి ఉండటం ఫస్ట్ లుక్‌లో కనబడుతుంది. కాగా, పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 26వ చిత్రమిది. ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే అభిమానులు భారీ అంచనాలతో ఉన్నారు.

కాగా, ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దివంగత నటి శ్రీదేవి భర్త బోనీ కపూర్ సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తుండగా, ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ శ్రీవేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి థమన్ సంగీతం సమకూర్చుతుంటే... శృతిహాసన్ లేదా పూజా హెగ్డేల్లో ఒకరిని హీరోయిన్‌గా ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.







Sri Venkateswara Creations in association with Bay View Projects produly presents Power Star @PawanKalyan as #VakeelSaab.#VakeelSaabFirstLook#PSPK26FirstLook #PSPK26FirstLookFestival@SVC_official #SriramVenu @MusicThaman#PSPK26 @BayViewProjOffl @BoneyKapoor pic.twitter.com/ibBx8DgYAe