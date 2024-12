అయితే.. రామాయణం మూవీలో నటించడం వల్ల ఆమె నాన్ వెజ్ మానేశారని.. పూర్తిగా వెజిటెరియస్ అయిపోయారని రూమర్స్ వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై సాయి పల్లవి సీరియస్ అయ్యారు. అదే విధంగా ఇక మీదట ఇలాంటి లేనీ పోనీ ఆరోపణలు చేస్తే లీగల్ చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు.

ఈ క్రమంలో సాయి పల్లవి తాజాగా, ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లినట్లు ఉన్నారు. తాజాగా సాయిపల్లవి , తన చెల్లెలు పూజా ఖన్నన్‌తో కలిసి ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లినట్లు ఉన్నారు. తాజాగా, సాయిపల్లవి ఆస్ట్రేలియా వెకెషన్ పిక్స్ ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారాయి.





Our Sai Pallavi today at Annapurna Temple in Kashi ♥️#SaiPallavi #Kashi @Sai_Pallavi92 pic.twitter.com/4VXViK4amU