సింగర్ చిన్మయి శ్రీపాద బుధవారం అర్థరాత్రి మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్, Xలో మహిళల గురించి అవమానకరమైన పోస్ట్‌ను పెట్టిన వారిని ఉద్దేశించి ఘాటుగా స్పందించింది. డిసెంబరు 31 అర్థరాత్రి, నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా కోటికి పైగా కండోమ్స్ వినియోగించారనీ, ఈ ప్రకారంగా పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి కన్యగా వుండటం అదృష్టం అని ఓ వ్యక్తి పోస్ట్ పెట్టాడు.

కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా బ్లింకిట్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై మొత్తం 1.2 లక్షల కండోమ్‌ల ప్యాకెట్లను ఆర్డర్ చేసినట్లు ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్ బ్లింకిట్ సీఈఓ షేర్ చేశారు. దీనితో ఓ వినియోగదారుడు ఇలా రాసుకొచ్చాడు. "గత రాత్రి 1.2 లక్షల కండోమ్‌ల ప్యాకెట్లు డెలివరీ చేయబడినట్లు బ్లింకిట్ సీఈఓ పోస్ట్ చేసారు. కేవలం గత రాత్రి ఈ ఒక్క దాన్నుంచే ఇన్ని కొంటే ఇతర ఇ-కామర్స్ సైట్లు, మార్కెట్ విక్రయాలు 10 మిలియన్ల వరకు ఉంటాయి. బాగుంది ఈ తరంలో పెళ్లి చేసుకునేందుకు వర్జిన్ అమ్మాయి దొరకడం అదృష్టం''.

Then men shouldn’t have premarital sex with women.

Unless said men are having sex with goats, dogs and reptiles. pic.twitter.com/sM3YJ3Myvg