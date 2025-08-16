Heavy Rains: కేరళలో రోజంతా భారీ వర్షాలు.. పెరిగిన జలాశయాలు.. వరదలు
శనివారం కేరళలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో, లోతట్టు ప్రాంతాలలో నీరు నిలిచిపోవడంతో పాటు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ఆనకట్టలు, జలాశయాల నీటి మట్టాలు పెరిగాయి. రాష్ట్రంలో రోజంతా వర్షాలు కొనసాగుతుండటంతో, కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాల నుండి నీరు నిలిచిపోవడంతో వరదలు సంభవించాయి.
వర్షాల కారణంగా కొన్ని ఆనకట్టలు, జలాశయాల నీటి మట్టాలు పెరిగాయి. పతనంతిట్ట జిల్లాలో, కక్కి జలాశయంలోని రెండు షట్టర్లను మధ్యాహ్నం తెరిచి నీటిని విడుదల చేశారు. పాలక్కాడ్ జిల్లాలో, మీన్కర, చులియార్, వాలయార్ ఆనకట్టల స్థాయిలు "మూడవ దశ హెచ్చరిక" స్థితికి చేరుకున్నాయి.
ఇంతలో, భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) రాష్ట్రంలోని ఎర్నాకుళం, ఇడుక్కి, త్రిస్సూర్, కన్నూర్, కాసరగోడ్ జిల్లాల్లో నారింజ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. మిగిలిన తొమ్మిది జిల్లాల్లో ఈ రోజు "ఎల్లో అలెర్ట్" కూడా జారీ చేసింది.
ఆరెంజ్ హెచ్చరిక అంటే 11 సెం.మీ నుండి 20 సెం.మీ వరకు భారీ వర్షం, ఎల్లో అలెర్ట్ అంటే 6 సెం.మీ నుండి 11 సెం.మీ మధ్య భారీ వర్షపాతం. పగటిపూట గంటకు 40 కిలోమీటర్ల (కి.మీ.హెచ్) వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని IMD తెలిపింది.
అదనంగా, ఆగస్టు 16 నుండి 20 వరకు కేరళలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని మరియు ఈ కాలంలో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, 60 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ఆగస్టు 16 నుండి 18 వరకు కేరళ-కర్ణాటక-లక్షద్వీప్ తీరాలలో చేపల వేటకు దూరంగా ఉండాలని కూడా మత్స్యకారులను హెచ్చరించింది.