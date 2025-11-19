బుధవారం, 19 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 19 నవంబరు 2025 (12:24 IST)

ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై కేసు - 'వారణాసి' టైటిల్‌పై వివాదం

varanasi movie
ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై హైదరాబాద్ నగరంలోని సరూర్ నగర్‌లో కేసు నమోదైంది. హిందూ దేవుళ్లను కించపరిచేలా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ రాష్ట్ర వానర సేన నేతలు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆయనపై కేసు నమోదైంది. అలాగే, మహేష్ బాబు హీరోగా రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న "వారణాసి" చిత్రం టైటిల్‌‌పై కూడా వివాదం చెలరేగింది. ఈ టైటిల్‌ తమదేనంటూ ఓ వ్యక్తి తెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
ఇదే అంశంపై రాష్ట్ర వానరసేన నేతలు మాట్లాడుతూ, శివుడికి వాహనం అయిన ఎద్దు (నంది)పై హీరో మహేష్ బాబును ఎలా కూర్చోబెడతారంటూ వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. పైగా, హిందూ దేవుళ్లపై నమ్మకం లేదంటూనే హిందూ దేవుళ్లపై సినిమాలు ఎలా తీస్తారంటూ వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాక్షసులకి సపోర్టుగా దేవేంద్రుడి మీద బాహుబలి యుద్ధం చేస్తున్నట్టుగా చూపించి దేవతలను ఎందుకు డీగ్రేడ్ చేస్తారంటూ వారు రాజమౌళిని ప్రశ్నిస్తున్నారు. 

అంగారక గ్రహంపై బండరాయిని గుర్తించిన నాసా.. అందులో ఇనుము, నికెల్ మూలకాలు

అంగారక గ్రహంపై బండరాయిని గుర్తించిన నాసా.. అందులో ఇనుము, నికెల్ మూలకాలునాసా అంగారక గ్రహంపై బండరాయిని గుర్తించింది. నాసాకు చెందిన పెర్సెవరెన్స్ రోవర్ అంగారక గ్రహంపై 80 సెంటీమీటర్ల (సుమారు 31-అంగుళాల) బండరాయిని గుర్తించింది. రోవర్ అన్వేషిస్తున్న జెజెరో క్రేటర్ సమీపంలోని రెడ్ ప్లానెట్‌లోని వెర్నోడెన్ వద్ద ఉన్న బెడ్‌రాక్‌ను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు రోవర్ ఈ రాతిని కనుగొంది. సెప్టెంబర్ 19, 2025న రోవర్ తన లెఫ్ట్ మాస్ట్‌క్యామ్-జెడ్ కెమెరాను ఉపయోగించి ఈ చిత్రాన్ని తీసింది.

స్టేజ్‌పై డ్యాన్సర్ పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన.. నో చెప్పిన డ్యాన్సర్‌పై కర్రలతో దాడి...

స్టేజ్‌పై డ్యాన్సర్ పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన.. నో చెప్పిన డ్యాన్సర్‌పై కర్రలతో దాడి...హర్యానా రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. పెళ్లి వేడుక కోసం ఓ రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న మహిళా డ్యాన్సర్ పట్ల వరుడు బంధువు ఒకరు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీన్ని ఆ డ్యాన్సర్ అడ్డుకుంది. దీంతో ఆగ్రహంచిన వరుడు బంధువులు ఆ డ్యాన్సర్‌పై కర్రలతో దాడి చేసి గాయపరిచారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Jagan mohan Reddy: ఈ నెల 20న నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి

Jagan mohan Reddy: ఈ నెల 20న నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు జగన్మోహన్ రెడ్డినాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఈ నెల 20న హాజరు కానున్నారు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన తొలిసారి హాజరు కానున్నారు. ఈ పర్యటన పెద్ద రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది. జగన్ గతంలో కోర్టు విచారణ నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. తన పర్యటన రాష్ట్ర ఖజానాపై భారం పడుతుందని, వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా హాజరు కావడానికి ముందుకొచ్చారు.

పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వమే భారత్‌పై ఉగ్రదాడులు చేయిస్తోంది : ఖైబర్‌పుంఖ్వా సీఎం సొహైల్

పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వమే భారత్‌పై ఉగ్రదాడులు చేయిస్తోంది : ఖైబర్‌పుంఖ్వా సీఎం సొహైల్పాకిస్థాన్ దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఖైబర్‌పుంఖ్వా ప్రావిన్స్ ఒకటి. ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సొహైల్ ఆఫ్రిది సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌పై పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వమే ఉగ్రదాడులు చేయిస్తోందని ఆరోపించారు. పాక్ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న రాజకీయ అజెండాలో భాగంగానే నకిలీ ఉగ్ర దాడులు చేయిస్తోందన్నారు.

మారేడుపల్లి అడవుల్లో మళ్లీ మోగిన తుపాకుల మోత... మావో కార్యదర్శి దేవ్‌జీ హతం

మారేడుపల్లి అడవుల్లో మళ్లీ మోగిన తుపాకుల మోత... మావో కార్యదర్శి దేవ్‌జీ హతంఏపీలోని శ్రీ అల్లూరి సీతారామరావు జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన మారేడుపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మరోమారు తుపాకుల మోత మోగింది. భద్రతా బలగాలకు మవోయిస్టులకు మధ్య బుధవారం మరోమారు ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ కాల్పుల్లో పలువురు నక్సల్స్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా, మావోయిస్టు పార్టీ కార్యదర్శి దేవ్‌జీ కూడూ మృతుల్లో ఉన్నట్టు సమాచారం.

Watch More Videos

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?ప్రతి సీజన్‌కి కొన్ని రకాల కూరగాయలు ప్రత్యేకంగా వుంటుంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ కాలంలో 7 కూరగాయలను తప్పనిసరిగా తినాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. పాలకూర: పాలకూరను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే గుండె జబ్బులను దూరం చేసుకోవచ్చు. పాలకూరలో ఉండే విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. పాలకూరలోని విటమిన్ బి శరీర మెటబాలిజాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తోటకూర: తోటకూరలో కాల్షియం, బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ - సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలద్వార లభించే కెరోటిన్ మనశరీరంలో విటమిన్-ఎగా మారి అంధత్వం రాకుండా చేస్తుంది.

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్హైదరాబాద్: ట్రిప్టాన్‌కు తగిన ప్రతిస్పందన లేని పెద్దల్లో, ముందస్తు హెచ్చరిక లక్షణాలతో లేదా లేకుండా వచ్చే మైగ్రేన్‌ తీవ్రమైన చికిత్స కోసం భారతదేశంలో రిమెజెపాంట్ ODTను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఫైజర్ ప్రకటించింది. ఈ నూతన ఔషధం చికిత్స అనంతరం 48 గంటల వరకు కొనసాగే వేగవంతమైన, నిరంతర నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మందుల మితిమీరిన వాడకంతో వచ్చే తలనొప్పుల ప్రమాదానికి కారణం కావడం లేదు. ఇది రోగులకు త్వరగా తిరిగి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మైగ్రేన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత ఇబ్బందికరమైన లక్షణాల నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి. తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి. తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలులెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.

ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను అరికట్టే 5 మూలికలు, ఏంటవి?

ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను అరికట్టే 5 మూలికలు, ఏంటవి?శీతాకాలంలో చాలామంది శ్వాసకోశ సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటారు. మూలికల యొక్క వైద్యం లక్షణాలు సాధారణ శ్వాసకోశ సమస్యలకు చికిత్స చేస్తాయి. హానికరమైన టాక్సిన్స్, కాలుష్య కారకాల నుండి ఊపిరితిత్తులను రక్షిస్తాయి. మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రధానంగా 5 రకాల మూలికలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం శ్వాసకోశ కండరాలను సడలించడం, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరిచే సమ్మేళనాలను కలిగి ఉంటుంది. పుదీన ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది. పసుపు ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com