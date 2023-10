దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు తలుపులు తెరుచుకోకపోవడంతో బిడ్డ తల్లడిల్లిపోయింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని లక్నో కుర్సీ రోడ్‌లో జ్ఞానేశ్వర్ ఎన్‌క్లేవ్‌లో స్కూల్ యూనిఫామ్‌లో ఉన్న ఓ చిన్నారి.. లిఫ్ట్ ఎక్కింది. తను వెళ్లాల్సిన ఫ్లోర్ నెంబర్ క్లిక్ చేసింది.

సగం దూరం వెళ్లగానే లిప్ట్ మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. లిఫ్ట్ డోర్ ఎంతకీ ఓపెన్ అవలేదు. దాంతో చిన్నారి బెదిరిపోయింది. భయాందోళనలకు గురైంది.

కాపాడండి అంటూ అరిచింది. డోర్ ఓపెన్ చేసేందుకు ఎంతగానో ప్రయత్నించింది. 20 నిమిషాల పాటు ఆ చిన్నారి లిఫ్ట్‌లో నరకయాతన అనుభవించింది. ఆ తరువాత లిఫ్ట్ డోర్ ఓపెన్ అవడంతో చిన్నారి సురక్షితంగా బయటపడింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Another news from Lucknow's Janeshwar Enclave Apartments where an innocent child was stuck in lift for 20 minutes.



The society's lifts are poorly maintained due to cost-cutting, and I have complained about it multiple times in my own society as well.



pic.twitter.com/Cp80Wz4CnZ