Cobra drinking water: కుళాయిలో నీరు తాగుతున్న నాగుపాము (video)
సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతుంటాయి. తాజాగా ఓ నాగుపాముకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఏముందంటే.. ఓ నాగుపాము కుళాయిలో వచ్చే నీటిని తాగుతోంది. ఆ నీటిని తాగేటప్పుడు తనను ఎవ్వరూ డిస్టబ్ చేయొద్దని చెప్తున్నట్లు బుసలు కొడుతోంది.
హ్యాపీగా కుళాయి నీటిలో తడుస్తూ.. నాలుకతో నీరు తాగుతూ.. ఎవరైనా ఏమన్నా చేస్తారనే భయంతో మధ్య మధ్యలో బుసలు కొడుతూ ఆ పాము కనిపించింది. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.