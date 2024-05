టాలీవుడ్ ఐకన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనను నంద్యాలలో తన స్నేహితుడికి మద్దతు తెలపడంపై విలేకరులు ప్రశ్నించారు. దీనిపై అల్లు అర్జున్ మాట్లాడుతూ... రవిచంద్ర తనకు గత 15 ఏళ్లుగా మిత్రుడన్నారు. రాజకీయాల్లోకి వస్తే మద్దతు తెలుపుతానని మాటిచ్చాను. అందుకే ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆయనకు విషెస్ తెలిపి వచ్చాను. అలాగే నా సపోర్ట్ మావయ్య పవన్ కల్యాణ్ గారికి కూడా వుంటుంది. నేను ఏ పార్టీకి చెందినవాడిని కాదు అని అన్నారు.

