దీనితో ఆమె ఒక్కసారిగా సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్‌గా మారిపోయింది. ఆమెను పలువురు సెలబ్రిటీలు తమతమ షోలకు పిలుస్తూ ఇంటర్వ్యూలు గట్రా లాగించేస్తూ వున్నారు. ఇంకేం... ఆమె కాస్తా ఇప్పుడు సెలబ్రిటీగా మారిపోయింది. బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో ఆఫర్లు తన్నుకుంటూ వస్తున్నాయి.

ఈ నేపధ్యంలో ముంబై రైల్వే స్టేషన్ ఫుట్ పాత్ పైనుంచి క్రేజీ సింగర్‌గా మారడంతో ఆమెతో ఇటీవల ఓ మహిళా అభిమాని సెల్ఫీ కావాలని అడిగారు. కానీ రణు ఆమెతో, ‘ఏయ్ నన్ను ముట్టుకోకు. నేను సెలబ్రిటీని’ అని అడటంతో అవాక్కయ్యారు. అంతేకాదు, ఇప్పుడు ఆమె వేసుకున్న మేకప్ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.



ఆమె వేసుకున్న మేకప్ చూసి వామ్మో దెయ్యం అంటూ నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా... మనమే ఆమెను స్టార్ ను చేశాం. ఇప్పుడు మనల్నే వెక్కిరిస్తోంది అంటూ కామెంట్లు పోస్టు చేస్తున్నారు. ట్రోల్ చేస్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ.





