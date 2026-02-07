శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026 (19:52 IST)

క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఏపీకి దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్‌లుగా ఉంటాయి: చంద్రబాబు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం అమరావతిలో కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్‌తో కలిసి ఏక్యూవీ, అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీని ప్రారంభించారు. బలమైన క్వాంటం టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించే దిశగా ఈ చొరవ ఒక ప్రధాన అడుగుగా ప్రదర్శించబడింది. 
 
క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగంలో అమరావతి ఏక్యూవీ, ఒక గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, వారే భవిష్యత్తు అని అన్నారు. ఆవిష్కరణలను నడిపించడానికి యువ మనస్సులపై తన ఆశలు పెట్టుకున్నారని ఆయన అన్నారు. 
 
విద్యార్థులు చరిత్రను రూపొందిస్తారని, దానిని ఆవిష్కరణ ద్వారా తిరిగి రాస్తారని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. హైటెక్ నగరాన్ని ఐటీ విప్లవ మైలురాయిగా పోల్చి, క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌లో తదుపరి పెద్ద ముందడుగుగా ఏక్యూవీని అభివర్ణించారు. అమరావతి నుండి ఆవిష్కరణ ప్రయత్నాలకు నాయకత్వం వహించాలని ఆయన విద్యార్థులను కోరారు. 7వ తరగతి విద్యార్థి హృదయ స్పందన, పల్స్ రేటు, రక్తపోటును కంటి కదలిక ద్వారా ట్రాక్ చేయడానికి ఏఐ అప్లికేషన్‌ను ఉపయోగించిన కుప్పం నుండి ఒక ఉదాహరణను ఆయన ఉదహరించారు. 
 
ఇటువంటి ఆలోచనలు యువ ఆవిష్కర్తల సామర్థ్యాన్ని చూపిస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు. తాను పనిచేసిన సాంకేతికతను నిజంగా అర్థం చేసుకున్న ఏకైక ప్రధానమంత్రి ప్రధాని మోడీ అని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ దార్శనికత మోడీ నుండి వచ్చినప్పటికీ, దాని అమలు అమరావతిలో రూపుదిద్దుకుంటుందని ఆయన అన్నారు. దేశానికి, ప్రపంచానికి అమరావతిని క్వాంటం హబ్‌గా తయారు చేయడంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ముఖ్యమంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక విప్లవాలు వస్తాయని, కానీ క్వాంటం విప్లవానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన అన్నారు. 
 
2030 నాటికి దేశానికి 2.5 లక్షల క్వాంటం నిపుణులు అవసరమని తెలిపారు. క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్‌లుగా ఉంటాయని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.

మమ్ముట్టి నటించిన మలయాళీ చథా పచ్చ తెలుగులో రాబోతోంది

మమ్ముట్టి నటించిన మలయాళీ చథా పచ్చ తెలుగులో రాబోతోందిరోషన్ మాథ్యూ, విశాఖ్ నాయర్, ఇషాన్ ప్రధాన పాత్రల్లో షిహాన్ షౌకత్, రితేష్ ఎస్. రామకృష్ణన్ నిర్మాతలుగా అధ్వైత్ నాయర్ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘చథా పచ్చ : ది రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్’. మలయాళంలో విడుదలై సక్సెస్ ఫుల్‌గా దూసుకుపోతోన్న ఈ మూవీని తెలుగులో ఫిబ్రవరి 13న సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో టీం మీడియా ముందుకు వచ్చి చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

funky: విశ్వక్ సేన్ తో కె.వి. అనుదీప్ శైలి కామెడీతో ఫంకీ ట్రైలర్

funky: విశ్వక్ సేన్ తో కె.వి. అనుదీప్ శైలి కామెడీతో ఫంకీ ట్రైలర్ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో అడుగు పెట్టనున్న 'ఫంకీ' చిత్రంపై ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌కు, ‘ధీరే ధీరే’, ‘రట్టాటటావ్’ పాటలకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ట్రైలర్ విడుదలైంది. శనివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ లోని శ్రీరాములు థియేటర్ లో ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ వేడుక ఘనంగా జరిగింది.

Laya: సాంప్రదాయిని సుద్దపూసని సినిమాకు నేను నిర్మాత కాదు టీచర్

Laya: సాంప్రదాయిని సుద్దపూసని సినిమాకు నేను నిర్మాత కాదు టీచర్శివాజీ నిర్మాత గా మారి త‌న సొంత బ్యానర్ శ్రీ శివాజీ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై రెండ‌వ చిత్రంగా ‘సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని’ అనే చిత్రాన్ని చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సీనియర్ హీరోయిన్ ల‌య శివాజీకి జంట‌గా న‌టించారు. ఈ చిత్రంలో రోహన్, ప్రిన్స్‌, అలీ, ధ‌న్‌రాజ్‌, ఇమ్మాన్యూయేల్ ఇత‌ర పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు.

Reba Monica John: మృత్యుంజ‌య్‌ లో ఐపీఎస్ సీతా ప‌రుశురామ్‌గా రేబా మోనికా జాన్‌

Reba Monica John: మృత్యుంజ‌య్‌ లో ఐపీఎస్ సీతా ప‌రుశురామ్‌గా రేబా మోనికా జాన్‌బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మూవీ ‘సామజవరగమన’ మూవీ తర్వాత శ్రీవిష్ణు, రేబా మోనికా జాన్ జంటగా నటిస్తున్నారు. శ‌నివారం రోజు మేక‌ర్స్ ఈ సినిమాలో రేబా మోనికా జాన్ పోషిస్తోన్న ఐపీఎస్ సీతా ప‌రుశురామ్ పాత్ర‌కు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇది సినిమాపై మ‌రింత క్యూరియాసిటీని పెంచేలా క‌నిపిస్తోంది.

Allu Arjun: సినిమా వ్యాపారంలో కొత్త ఫార్మెట్ లో హీరో అల్లు అర్జున్

Allu Arjun: సినిమా వ్యాపారంలో కొత్త ఫార్మెట్ లో హీరో అల్లు అర్జున్హీరోలు సినిమాకు పారితోషికం తీసుకోవడం అనేది పాత మాట. ఇప్పుడు కొత్త మాట కూడా వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు కొందరు హీరోలు కొన్ని ఏరియాల్లో పంపిణీ వ్యవస్థను లేదంటే షేర్ అడిగేవారు. ఏది చేసినా కోట్లకు కోట్లకు రెమ్యునరేషన్ పరంగా తీసుకుంటున్నారు. అందుకు నిర్మాతలు కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. రానురాను గ్లోబల్ సినిమా వ్యాపారంగా మారడంతో ఓవర్ సీస్ లో కూడా కొన్ని ఏరియాలను హీరోలు తీసుకున్న సందర్భాలున్నాయి.

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?చద్దన్నం కేవలం ఒక సాధారణ ఆహారం కాదు.. పోషకాల గని. ఒకటి రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నంతో తయారుచేసే చద్దన్నం. ఈ అన్నంలో మజ్జిగ లేదా పెరుగు కలిపి నానబెడతారు. వాటికి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చేర్చి తీసుకుంటారు. వండుకున్న అన్నం తినగా మిగిలిపోయిన అన్నం అయిదారు గంటల్లో చల్లబడి బ్యాక్టీరియా చేరి చద్ది అన్నం అవుతుందని.. దీనిలో ఎన్నో పోషకాలు దాగున్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం అల్పాహారానికి బదులుగా చద్దన్నం తీసుకోవడం వల్ల పొట్ట తేలికగా ఉండడమే కాదు. రోజంతా శక్తివంతంగా పనిచేయగలుగుతారు.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.
