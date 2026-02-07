క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఏపీకి దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్లుగా ఉంటాయి: చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం అమరావతిలో కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్తో కలిసి ఏక్యూవీ, అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీని ప్రారంభించారు. బలమైన క్వాంటం టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించే దిశగా ఈ చొరవ ఒక ప్రధాన అడుగుగా ప్రదర్శించబడింది.
క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగంలో అమరావతి ఏక్యూవీ, ఒక గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, వారే భవిష్యత్తు అని అన్నారు. ఆవిష్కరణలను నడిపించడానికి యువ మనస్సులపై తన ఆశలు పెట్టుకున్నారని ఆయన అన్నారు.
విద్యార్థులు చరిత్రను రూపొందిస్తారని, దానిని ఆవిష్కరణ ద్వారా తిరిగి రాస్తారని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. హైటెక్ నగరాన్ని ఐటీ విప్లవ మైలురాయిగా పోల్చి, క్వాంటం కంప్యూటింగ్లో తదుపరి పెద్ద ముందడుగుగా ఏక్యూవీని అభివర్ణించారు. అమరావతి నుండి ఆవిష్కరణ ప్రయత్నాలకు నాయకత్వం వహించాలని ఆయన విద్యార్థులను కోరారు. 7వ తరగతి విద్యార్థి హృదయ స్పందన, పల్స్ రేటు, రక్తపోటును కంటి కదలిక ద్వారా ట్రాక్ చేయడానికి ఏఐ అప్లికేషన్ను ఉపయోగించిన కుప్పం నుండి ఒక ఉదాహరణను ఆయన ఉదహరించారు.
ఇటువంటి ఆలోచనలు యువ ఆవిష్కర్తల సామర్థ్యాన్ని చూపిస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు. తాను పనిచేసిన సాంకేతికతను నిజంగా అర్థం చేసుకున్న ఏకైక ప్రధానమంత్రి ప్రధాని మోడీ అని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ దార్శనికత మోడీ నుండి వచ్చినప్పటికీ, దాని అమలు అమరావతిలో రూపుదిద్దుకుంటుందని ఆయన అన్నారు. దేశానికి, ప్రపంచానికి అమరావతిని క్వాంటం హబ్గా తయారు చేయడంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ముఖ్యమంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక విప్లవాలు వస్తాయని, కానీ క్వాంటం విప్లవానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన అన్నారు.
2030 నాటికి దేశానికి 2.5 లక్షల క్వాంటం నిపుణులు అవసరమని తెలిపారు. క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్లుగా ఉంటాయని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.