Polavaram: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి పోలవరం సాగునీటి ప్రాజెక్టు
పోలవరం సాగునీటి ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడానికి, అలాగే ఆర్థిక, పరిపాలనా జాప్యాలను పరిష్కరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును తన ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయంతో పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయని, సమన్వయం మరింత మెరుగ్గా జరుగుతుందని కేంద్రం భావిస్తోంది.
ప్రాజెక్టును త్వరగా పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఇకపై పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహించనుంది. ప్రస్తుతం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం కేంద్ర సహకారంతో నిర్మాణ పనులను కొనసాగిస్తోంది.
ఈ ప్రాజెక్టును 2027 డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇదే సమయంలో, ఈ ప్రాజెక్టును పర్యవేక్షించేందుకు కేంద్ర జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ, పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ అథారిటీకి అతుల్ జైన్ అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు. కేంద్ర జల వనరుల కమిషన్కు సంబంధించిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఈ ప్రాజెక్టును సమీక్షిస్తోంది. ముంపు సమస్యలు, నీటి వాటా అంశాలపై తెలంగాణ, ఒడిశా రాష్ట్రాలు అభ్యంతరాలు తెలపడంతో పనుల పురోగతి నెమ్మదించింది.
ప్రాజెక్టుపై పూర్తి నియంత్రణ ఉంటే నిధుల విడుదల సులభమవుతుందని, అధికార యంత్రాంగంలోని అడ్డంకులు తగ్గుతాయని కేంద్రం భావిస్తోంది. గతంలో పెద్ద ఆలస్యాలకు కారణమైన దీర్ఘకాల సమస్యలు ఈ నిర్ణయంతో పరిష్కారమవుతాయని కేంద్రం ఆశిస్తోంది.
పోలవరం నిర్మాణం, పునరావాస పనుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే భారీగా నిధులు కేటాయించింది. 2024 ఆగస్టులో రూ.12,157 కోట్లకు సూత్రప్రాయ ఆమోదం ఇచ్చింది. అలాగే 2025-26 కేంద్ర బడ్జెట్లో రూ.5,936 కోట్లు ప్రకటించింది.