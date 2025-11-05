అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్, విజయవాడ
2019-2035 సంవత్సరానికి ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలపై ఆక్స్ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ తన నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో భారతదేశం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. టాప్ టెన్ నగరాలన్నీ భారతదేశానికి చెందినవే, వాటిలో ఎక్కువ భాగం టైర్ 2, టైర్ 3 నగరాలు అసాధారణమైన ఆర్థిక ఊపును చూపిస్తున్నాయి.
గుజరాత్లోని సూరత్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. దీని జిడిపి 2035 నాటికి $126.8 బిలియన్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. ఆగ్రా రెండవ స్థానంలో ఉంది. బెంగళూరు బలమైన 8.5% వృద్ధి రేటుతో రెండవ స్థానంలో ఉంది, ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత డైనమిక్ పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
2035 నాటికి 8.2% అంచనా వేసిన వృద్ధి రేటు, $201.4 బిలియన్ల అంచనా వేసిన జిడిపితో హైదరాబాద్ నాల్గవ స్థానంలో ఉంది. హైదరాబాద్ కీలకమైన ప్రపంచ వ్యాపార నగరంగా ఎదగడానికి సిద్ధంగా ఉందని నివేదిక సూచిస్తుంది. నాగ్పూర్, తిరుప్పూర్, రాజ్కోట్ ఐదు, ఆరు, ఏడవ స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి 8.3% వృద్ధి రేటుతో ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది. చెన్నై తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది, 8.2%. ఆసక్తికరంగా, చెన్నై తన రాష్ట్ర సమకాలీనులైన తిరుప్పూర్, తిరుచిరాపల్లి కంటే వెనుకబడి ఉంది, ఇది తమిళనాడులోని చిన్న నగరాల వేగవంతమైన పెరుగుదలను హైలైట్ చేస్తుంది.
విజయవాడ 8.2% వృద్ధి రేటు మరియు 2035 నాటికి $21.3 బిలియన్ల అంచనా వేసిన జీడీపీతో మొదటి పది స్థానాల్లో నిలిచింది. 2018లో $5.6 బిలియన్ల నుండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తరిస్తున్న మౌలిక సదుపాయాలు, బలమైన పెట్టుబడి వృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తూ ఒక ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రంగా విజయవాడ మారనుంది.
ఈ ర్యాంకింగ్ ప్రతిచోటా ఉన్న తెలుగువారికి గర్వకారణాన్ని తెస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండూ భారతదేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తును ఎలా రూపొందిస్తున్నాయో చూపిస్తుంది.