Naga Babu vs Balakrishna: నాగబాబు - బాలయ్యతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు తలనొప్పి?
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన మంత్రివర్గాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించాలని యోచిస్తున్నారు. కొంతమంది మంత్రుల పనితీరుపై కూడా ఆయన నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ, పునర్వ్యవస్థీకరణ జరగలేదు. ఎనిమిది నెలల క్రితం, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబును మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటానని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. నాగబాబు ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైనప్పటికీ, ఆయన ఇంకా మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోలేదు. ఈ ప్రకటన తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
మంత్రివర్గంలో మెగాబ్రదర్ నాగబాబు చేరితే, జనసేనలోని నలుగురు మంత్రివర్గ సభ్యులలో ముగ్గురు కాపు మంత్రులు ఉంటారు. నాల్గవ వ్యక్తి నాదెండ్ల మనోహర్ కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు. ఇక్కడ కుల సమతుల్యతను సున్నితమైన అంశంగా మార్చారు.
దీనికి తోడు, నాగబాబు గతంలో టీడీపీ, బాలకృష్ణపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీడీపీలో చాలా మంది ఆయన చేరిక పట్ల సంతోషంగా లేరు. అందుకే ఆయన చేరిక నిలిచిపోయింది. మరోవైపు నందమూరి బాలకృష్ణ కూడా ఈసారి మంత్రివర్గ పదవిని ఆశిస్తున్నారు.
ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు బాలకృష్ణను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకువస్తే, అది కుటుంబ, కుల రాజకీయాల ఆరోపణలకు కారణం అవుతుంది. ఈ రెండింటిలో దేనినైనా వదిలేస్తే అంతర్గత విభేదాలు తీవ్రమవుతాయి. ఇది రాజకీయంగా ఇరుకున పడే సమస్య.
చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఏడాదిన్నర కంటే ఎక్కువ కాలం పూర్తి చేసుకుంది. ఇంత త్వరగా పునర్వ్యవస్థీకరణ చేయడం వల్ల ప్రజలకు గందరగోళ సంకేతాలు పంపవచ్చు. రెండేళ్ల కాలం పూర్తయ్యే వరకు వేచి ఉండటం వల్ల ఈ నిర్ణయం మరింత ఆచరణాత్మకంగా అనిపించవచ్చు.
ప్రస్తుత మంత్రులు తమ మార్గాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి సమయం ఇవ్వవచ్చు. ప్రస్తుతానికి, చంద్రబాబు నాయుడు పునర్వ్యవస్థీకరణ ఆలోచనను పక్కన పెట్టినట్లు కనిపిస్తోంది. అయినప్పటికీ, మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగే వరకు నాగబాబు, బాలకృష్ణల మధ్య గొడవ ఆయనను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. ఒకవేళ చంద్రబాబు తెలివిగా ఇద్దరినీ పక్కనబెట్టేస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు వుండవని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.