Jogi Ramesh: జోగి రమేష్పై మరోసారి నాన్ బెయిలబుల్ కేసు
జోగి రమేష్పై మరోసారి నాన్-బెయిలబుల్ కేసు నమోదైంది. విజయవాడలో జగన్ పర్యటన సందర్భంగా పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారనే ఆరోపణలపై ఈ కేసు నమోదైంది. అధికారుల ప్రకారం, జోగి రమేష్ ఒక గుంపును బైక్ ర్యాలీని నిర్వహించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆయన ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించారని, రోడ్లను దిగ్బంధించి సాధారణ పౌరులకు అసౌకర్యం కలిగించారని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ప్రజల ఫిర్యాదులు, క్షేత్రస్థాయి నివేదికల ఆధారంగా, పోలీసులు వివిధ సెక్షన్ల కింద పలు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ చర్యల వల్ల పర్యటన సమయంలో శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తాయని అధికారులు తెలిపారు. జోగి రమేష్ ఇటీవల నకిలీ మద్యం కేసులో బెయిల్పై విడుదలయ్యారు.
అప్పటి నుండి, అతను అధికార ప్రభుత్వంపై అవమానకరమైన ప్రకటనలు చేస్తూనే ఉన్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అతని సమక్షంలోనే వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు జగన్ చిత్రపటాలకు రక్త తిలకాలు దిద్దినట్లు సమాచారం. ఈ చర్య ప్రజలలో కొన్ని వర్గాలలో భయం, ఉద్రిక్తతను సృష్టించినట్లు తెలిసింది.
కొత్త కేసులు నమోదు చేయడాన్ని చాలా మంది నెటిజన్లు స్వాగతించారు. జోగి రమేష్తో జగన్ సమావేశానికి దారితీసిన సంఘటనలు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలను పెంచాయని వారు వాదిస్తున్నారు. మాజీ మంత్రి ప్రవర్తనపై స్థానిక పౌరులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
సమాజంలోని వివిధ వర్గాల మధ్య అశాంతిని రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దూకుడు స్వభావం ఉన్న వ్యక్తులకు జగన్ మద్దతు ఇస్తున్నారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.