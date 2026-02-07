హిందూ ఐక్యతపై బలమైన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్న పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ హిందూ ఐక్యతపై బలమైన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఆయన ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్ ద్వారా తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో త్వరగా దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ప్రతి భక్తుడికి తమ ధర్మాన్ని కాపాడుకునే హక్కు ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. తమ దేవుళ్ల గురించి అగౌరవంగా మాట్లాడినప్పుడు హిందువులు తరచుగా వ్యక్తిగతంగా బాధపడతారని ఆయన రాశారు.
విశ్వాస ద్రోహం చేసేవారు కర్మను ఎదుర్కొంటారని చాలామంది నమ్ముతారు. హిందువులలో ఇటువంటి నిష్క్రియాత్మక మనస్తత్వం మారాలని ఆయన అన్నారు. కులం, ప్రాంతం,భౌగోళికంగా తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, పవన్ కళ్యాణ్ హిందువులందరూ ఒకటేనని అన్నారు.
విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఐక్యత ఎంతో అవసరమని తెలిపారు. ఒకరి స్వంత ధర్మాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా అవసరం అని ఆయన రాశారు. హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుకోవడం అంటే ఇతర ధర్మాలను వ్యతిరేకించడం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
పవన్ కళ్యాణ్ తనను తాను క్షమించని సనాతనిగా పదేపదే అభివర్ణించుకున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం అయిన తర్వాత, ఆయన అనేక దేవాలయాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్శనల సమయంలో, హిందువులు తమ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఐక్యంగా ఉండవలసిన అవసరం గురించి మాట్లాడారు.