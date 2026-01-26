అమరావతిలో పెరుగుతున్న కాలుష్య స్థాయిలు.. ప్రజల్లో ఆందోళన?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి నివాసితులకు పెరుగుతున్న కాలుష్య స్థాయిలు ఆందోళనకరంగా మారాయి. ఇటీవలి డేటా ప్రకారం వాయు నాణ్యత సూచిక 221కి చేరుకుంది. ఈ ప్రాంతం చాలా పేలవమైన వర్గంలో ఉంది. తీవ్రమైన ప్రజారోగ్య ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది.
ఇతర ప్రాంతాలతో పోల్చితే రాజమండ్రిలో ఏక్యూఐ 115, వైజాగ్లో 117 వద్ద ఉంది. కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు చైర్మన్ కృష్ణయ్య ఈ అంచనాలను నిర్వహించారు. అధికారులు నీటి స్ప్రింక్లర్లు, గ్రీన్ బెల్టులు, కవర్డ్ కన్వేయర్ బెల్టులు వంటి చర్యలపై దృష్టి సారించారు.
అమరావతి ఊహించిన దానికంటే గణనీయంగా ఎక్కువ కాలుష్య స్థాయిలను నమోదు చేసిందని పరీక్ష ఫలితాలు నిర్ధారించాయి. ఇది స్థానికులలో బాధను కలిగించింది. ముఖ్యంగా రాజధాని ప్రాంతం ఇప్పటికీ చాలా తక్కువగా ఉండటం, పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది.
సాధారణ ప్రయాణికుల రద్దీ లేకపోయినా, పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణ కార్యకలాపాలు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. భారీ వాహనాలు, నిర్మాణ సామగ్రిని నిరంతరం తరలించడం, విస్తృతంగా తవ్వడం వల్ల దుమ్ము,వాయు కాలుష్యం పెరుగుతోంది. గాలి నాణ్యత దిగజారడానికి ఈ అంశాలు ప్రధాన కారణమని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
పొరుగున ఉన్న హైదరాబాద్తో పోల్చితే ప్రస్తుతం సగటు ఏక్యూఐ 153ని నమోదు చేస్తోంది. ఇది అమరావతి కంటే చాలా తక్కువ. 221 ఏక్యూఐ చాలా పేలవంగా వర్గీకరించబడింది.
ఇది నివాసితులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడానికి, ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడటానికి ప్రభుత్వం తక్షణ, ప్రభావవంతమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పౌరులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.