Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 26 జనవరి 2026 (10:55 IST)

కేంద్ర మంత్రులు అప్రమత్తంగా వుండాలి.. నిధులు తేవాలి.. ఏపీ సీఎం

Chandra babu
ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పనుల కోసం కేంద్ర నిధులను సమీకరించే ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్లమెంట్ సభ్యులను ఆదేశించారు. అదే సమయంలో, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా చంద్రబాబు అన్నారు.
 
తన క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన తెలుగుదేశం పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, జనవరి 28 నుండి ఏప్రిల్ 2 వరకు జరగనున్న సమావేశాల సందర్భంగా చేపట్టాల్సిన ప్రధాన అంశాలను వివరించారు. కేంద్ర మంత్రులు, సీనియర్ అధికారులతో సన్నిహితంగా మమేకమై, తమ తమ నియోజకవర్గాల్లోని ప్రాజెక్టులకు నిధులు సాధించే బాధ్యతను వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవాలని ఆయన ఎంపీలను కోరారు. ఫిబ్రవరిలో జరిగే జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశంలో ఎంపీలు వర్చువల్ విధానంలో కూడా పాల్గొనాలని ఆయన అన్నారు. 
 
బడ్జెట్ సమావేశాల సమయంలో వెనుకబడిన ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు, పూర్వోదయ అభివృద్ధి పథకం, పోలవరం ప్రాజెక్ట్–నల్లమల సాగర్ కార్యక్రమాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
నల్లమల సాగర్ వంటి అంశాలపై, అవి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ప్రస్తావనకు వచ్చినా, పార్లమెంటులో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాదనలను గట్టిగా వినిపించాలని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. తెలంగాణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు, మంజీరా నదీ జలాల మళ్లింపునకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలాంటి అభ్యంతరం చెప్పలేదని మన ఎంపీలు కేంద్రానికి స్పష్టంగా వివరించాలి. 
 
నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టుకు అనుమతులపై తెలంగాణ అభ్యంతరాలు సమర్థనీయం కావని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యంగా, రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించడానికి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఒక బిల్లును ప్రవేశపెడతామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్ని ప్రాజెక్టులకు తగిన బడ్జెట్ కేటాయింపులు జరిగేలా ఎంపీలు చూడాలని ఆయన అన్నారు. 
 
పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన సవరించిన అంచనాలను ఇప్పటికే సమర్పించినట్లు చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. నిర్మాణ పనులు పురోగమిస్తున్నప్పటికీ, పునరావాస, పునఃస్థాపన పనులను కూడా పూర్తి చేయాలని ఆయన అన్నారు.
 
ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కేంద్రం నుండి ఇంకా రూ. 12,000 కోట్లు రావాల్సి ఉందని కూడా తెలిపారు. జూన్ 2027లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాల లోపు పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడం ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 
 
అంతర్రాష్ట్ర జల వివాదాల విషయమై మాట్లాడుతూ, పొరుగు రాష్ట్రాలతో వివాదాలకు తావులేదని నాయుడు అన్నారు. తెలంగాణలోని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు గానీ, మంజీరా జలాల మళ్లింపునకు గానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడూ అభ్యంతరం చెప్పలేదని ఆయన అన్నారు. 
 
నల్లమల సాగర్ అనుమతులపై తెలంగాణ అభ్యంతరాలు నిరాధారమైనవని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఎంపీలు పార్లమెంటులో ఏపీ వాదనను గట్టిగా వినిపించాలని ఆయన అన్నారు. అమరావతిలో నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేశామని, త్వరలోనే రెండో దశ అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభమవుతాయని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఇచ్ఛాపురం నుంచి తాడా వరకు ప్రతిపాదిత నాలుగు లేన్ల రైల్వే లైను నిర్మాణంతో సహా, పూర్వోదయ ప్రాజెక్టు కోసం రూ. 40,000 కోట్లు సమీకరించే ప్రణాళికలను కూడా ఆయన వెల్లడించారు. 
 
మన ఎంపీలు రైల్వే నిధులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలన్నారు. పార్లమెంటులో గానీ, క్షేత్రస్థాయిలో గానీ కూటమి లక్ష్యాలను దెబ్బతీసే ఎలాంటి చర్యలకు పాల్పడవద్దని చంద్రబాబు ఎంపీలను హెచ్చరించారు. విభజన సంబంధిత సమస్యలు, జాతీయ రహదారుల విస్తరణ, సాగరమాల ప్రాజెక్టులను వారు నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని, అదే సమయంలో ఎన్డీఏ కార్యక్రమాలపై ప్రతిపక్షాల విమర్శలను తిప్పికొట్టాలని ఆయన అన్నారు.

అనిల్ రావిపూడికి ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చిన మెగాస్టార్టాలీవుడ్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడికి అదృష్టం అమితంగా కలిసివస్తోంది. ఆయన దర్శకత్వం వహించే సంక్రాంతి రేసులో అందరికంటే ముందు వరుసలో ఉంటాయి. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఆయన తీసిన "మన శంకరవరప్రసాద్ గారు" చిత్రం సంక్రాంతికి పండుగకు విడుదలై సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకోవడంతో పాటు బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన ప్రాంతీయ చిత్రంగా నిలిచింది.

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' మూవీ నుంచి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి ఫుల్ సాంగ్మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతా జంటగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుని సంక్రాంతి సందర్బంగా ఈ నెల 12వ తేదీన విడుదలైన చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్రను పోషించారు. పైగా, చిరంజీవితో కలిసి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అనే పాటలో సందడి చేశారు. తాజాగా ఈ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ పూర్తి వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.

శంబాల లో నాకు అద్భుతమైన పాత్ర దక్కింది, నటుడిగా గుర్తింపునిచ్చింది : శివకార్తిక్నటుడికి సంతృప్తినిచ్చే పాత్రలు దక్కినప్పుడు, ఆ పాత్రలకు స్పందన వచ్చినప్పుడు, ప్రేక్షకులు ప్రశంసలు కురిపించినప్పుడు వచ్చే ఆనందమే వేరు. ప్రస్తుతం నటుడు శివ కార్తిక్ అలాంటి ఆనందంలోనే తేలిపోతున్నారు. రీసెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ ‘శంబాల’తో నటుడు శివకార్తిక్‌కు వచ్చిన ప్రశంసల గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ‘శంబాల’ మూవీతో శివకార్తిక్ పేరు ఎక్కువగా మార్మోగిపోయింది.

మర్దానీ 3 ట్రైలర్ నన్ను కదిలించిందన్న హర్మన్‌ ప్రీత్ కౌర్భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్, రాణి ముఖర్జీ మర్దానీ 3 ట్రైలర్‌ను ఇష్టపడ్డారు, ఇది ఇంటర్నెట్‌ను బద్దలు కొట్టింది. మహిళలపై నేరాలపై దృష్టి సారించే ప్రశంసలు పొందిన ఫ్రాంచైజీ ఇప్పుడు మన దేశం అంతటా ఒక నిర్దిష్ట కారణంతో కిడ్నాప్ చేయబడిన తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు చెందిన 8-9 సంవత్సరాల వయస్సు గల యువతుల సమస్యను హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ ట్రైలర్ హర్మన్‌ప్రీత్‌ను ఎంతగానో కదిలించింది, ‘మహిళలపై నేరాలకు శిక్షను వేగంగా మరియు ఉదాహరణగా చూపించడం ఈ కాలపు అవసరం’ అని ఆమె రాసింది!

మగాడిపై సానుభూతి కలిగించేలా పురుష: నుంచి కీరవాణి పాటభార్యాభర్తల తగువులు, గిల్లికజ్జాలు, సంసారం చుట్టూ అల్లే కథలు ఎప్పటికీ ఆడియెన్స్‌కి బోర్ కొట్టవు. ఇక ప్రస్తుత ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టుగా భార్యాభర్తల బంధాన్ని వివిధ కోణాల్లో టచ్ చేస్తూ తీస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై బత్తుల కోటేశ్వరరావు ఈ ‘పురుష:’ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరంసెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీలో సెయింట్ లూయిస్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. స్థానిక మహాత్మగాంధీ సెంటర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరాన్నిస్థానిక తెలుగు వారితో పాటు పలువురు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ బాపూజీ దర్శి(ఇంటర్నల్ మెడిసిన్), డాక్టర్ శేఖర్ వంగల (సైకియాట్రిస్ట్) రోగులకు వైద్య సేవలు అందించారు.
