కేంద్ర మంత్రులు అప్రమత్తంగా వుండాలి.. నిధులు తేవాలి.. ఏపీ సీఎం

ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పనుల కోసం కేంద్ర నిధులను సమీకరించే ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్లమెంట్ సభ్యులను ఆదేశించారు. అదే సమయంలో, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా చంద్రబాబు అన్నారు.
తన క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన తెలుగుదేశం పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, జనవరి 28 నుండి ఏప్రిల్ 2 వరకు జరగనున్న సమావేశాల సందర్భంగా చేపట్టాల్సిన ప్రధాన అంశాలను వివరించారు. కేంద్ర మంత్రులు, సీనియర్ అధికారులతో సన్నిహితంగా మమేకమై, తమ తమ నియోజకవర్గాల్లోని ప్రాజెక్టులకు నిధులు సాధించే బాధ్యతను వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవాలని ఆయన ఎంపీలను కోరారు. ఫిబ్రవరిలో జరిగే జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశంలో ఎంపీలు వర్చువల్ విధానంలో కూడా పాల్గొనాలని ఆయన అన్నారు.
బడ్జెట్ సమావేశాల సమయంలో వెనుకబడిన ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు, పూర్వోదయ అభివృద్ధి పథకం, పోలవరం ప్రాజెక్ట్–నల్లమల సాగర్ కార్యక్రమాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నల్లమల సాగర్ వంటి అంశాలపై, అవి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ప్రస్తావనకు వచ్చినా, పార్లమెంటులో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాదనలను గట్టిగా వినిపించాలని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. తెలంగాణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు, మంజీరా నదీ జలాల మళ్లింపునకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలాంటి అభ్యంతరం చెప్పలేదని మన ఎంపీలు కేంద్రానికి స్పష్టంగా వివరించాలి.
నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టుకు అనుమతులపై తెలంగాణ అభ్యంతరాలు సమర్థనీయం కావని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యంగా, రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించడానికి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఒక బిల్లును ప్రవేశపెడతామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని ప్రాజెక్టులకు తగిన బడ్జెట్ కేటాయింపులు జరిగేలా ఎంపీలు చూడాలని ఆయన అన్నారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన సవరించిన అంచనాలను ఇప్పటికే సమర్పించినట్లు చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. నిర్మాణ పనులు పురోగమిస్తున్నప్పటికీ, పునరావాస, పునఃస్థాపన పనులను కూడా పూర్తి చేయాలని ఆయన అన్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కేంద్రం నుండి ఇంకా రూ. 12,000 కోట్లు రావాల్సి ఉందని కూడా తెలిపారు. జూన్ 2027లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాల లోపు పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడం ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
అంతర్రాష్ట్ర జల వివాదాల విషయమై మాట్లాడుతూ, పొరుగు రాష్ట్రాలతో వివాదాలకు తావులేదని నాయుడు అన్నారు. తెలంగాణలోని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు గానీ, మంజీరా జలాల మళ్లింపునకు గానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడూ అభ్యంతరం చెప్పలేదని ఆయన అన్నారు.
నల్లమల సాగర్ అనుమతులపై తెలంగాణ అభ్యంతరాలు నిరాధారమైనవని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఎంపీలు పార్లమెంటులో ఏపీ వాదనను గట్టిగా వినిపించాలని ఆయన అన్నారు. అమరావతిలో నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేశామని, త్వరలోనే రెండో దశ అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభమవుతాయని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఇచ్ఛాపురం నుంచి తాడా వరకు ప్రతిపాదిత నాలుగు లేన్ల రైల్వే లైను నిర్మాణంతో సహా, పూర్వోదయ ప్రాజెక్టు కోసం రూ. 40,000 కోట్లు సమీకరించే ప్రణాళికలను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.
మన ఎంపీలు రైల్వే నిధులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలన్నారు. పార్లమెంటులో గానీ, క్షేత్రస్థాయిలో గానీ కూటమి లక్ష్యాలను దెబ్బతీసే ఎలాంటి చర్యలకు పాల్పడవద్దని చంద్రబాబు ఎంపీలను హెచ్చరించారు. విభజన సంబంధిత సమస్యలు, జాతీయ రహదారుల విస్తరణ, సాగరమాల ప్రాజెక్టులను వారు నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని, అదే సమయంలో ఎన్డీఏ కార్యక్రమాలపై ప్రతిపక్షాల విమర్శలను తిప్పికొట్టాలని ఆయన అన్నారు.