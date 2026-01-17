ఒంగోలులో పొట్టేళ్ల పందాలు.. ఇరవై ఐదు పొట్టేళ్లతో పందాలు..
సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని, శుక్రవారం ఒంగోలు మండలంలోని ఉలిచి గ్రామంలో ఎన్టీఆర్ క్రీడా, సాంస్కృతిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో సాంప్రదాయ పొట్టేళ్ల పందాలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించడంతో ప్రారంభమైంది.
అనంతరం వివిధ జిల్లాల నుండి వచ్చిన ఇరవై ఐదు పొట్టేళ్లతో పందాలు జరిగాయి. మొదటి నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచిన వారికి నగదు బహుమతులు, కప్పులు అందజేశారు.
మండవ రత్తమ్మ కుటుంబం స్పాన్సర్ చేసిన రూ. 20,000 నగదు బహుమతితో పాటు కప్పును ఉలిచి గ్రామానికి చెందిన కంచరగుంట శ్రీనివాసరావు గెలుచుకున్నారు. మండవ సుబ్బారావు కుటుంబం స్పాన్సర్ చేసిన రూ. 15,000 ద్వితీయ బహుమతిని నెకునపాడుకు చెందిన విల్లా పెదమ్మ కైవసం చేసుకున్నారు.
చెజర్ల శేఖర్, చుంచు వాసుబాబు స్పాన్సర్ చేసిన రూ. 10,000 తృతీయ బహుమతిని నాగంబోట్లపాలెంకు చెందిన నాలి వెంకట ప్రసాద్ గెలుచుకున్నారు. కండిమల్ల నెహిరా స్పాన్సర్ చేసిన రూ. 5,000 చతుర్థ బహుమతిని నెకునపాడుకు చెందిన పోలేరమ్మతల్లి గెలుచుకున్నారు.
ఈ వేడుకలో సంఘం సభ్యులైన చుంచు సింగయ్య, మండవ సుబ్బారావు, మన్నె హరిబాబుతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.