ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లక్ష్యంకు శక్తినిస్తోన్న అమెజాన్

Sambhav
న్యూఢిల్లీ: అమెజాన్ సంభవ్ సమ్మిట్ యొక్క ఆరవ ఎడిషన్‌లో కీస్టోన్ స్ట్రాటజీ విడుదల చేసిన ఆర్థిక ప్రభావ నివేదిక, 2010 నుండి భారతదేశంలో అమెజాన్ చేసిన $35 బిలియన్ల సంచిత పెట్టుబడులు, ఉద్యోగులకు పరిహారం, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధితో సహా, భారతదేశ ఆత్మనిర్భర్ దృష్టికి గణనీయంగా దోహదపడ్డాయని వెల్లడించింది. కీస్టోన్ వెల్లడించిన దాని ప్రకారం, ఈ పెట్టుబడులు అమెజాన్‌ను భారతదేశంలో అతిపెద్ద విదేశీ పెట్టుబడిదారుగా, ఈ-కామర్స్ ఎగుమతులకు అతిపెద్ద తోడ్పాటుదారునిగా మరియు దేశంలోని అగ్రశ్రేణి ఉద్యోగ సృష్టికర్తలలో ఒకటిగా నిలిపాయి. 
 
ఫుల్ఫిల్మెంట్ కేంద్రాలు, రవాణా నెట్‌వర్క్‌లు, డేటా సెంటర్లు, డిజిటల్ చెల్లింపుల మౌలిక సదుపాయాలు, సాంకేతిక అభివృద్ధితో సహా భౌతిక, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడానికి కంపెనీ పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి పెట్టింది. కీస్టోన్ నివేదిక ప్రకారం, అమెజాన్ 12 మిలియన్లకు పైగా చిన్న వ్యాపారాలను డిజిటలైజ్ చేసి, $20 బిలియన్ల సంచిత ఈ-కామర్స్ ఎగుమతులకు తోడ్పడింది, అదే సమయంలో 2024లో భారతదేశంలోని పరిశ్రమలలో సుమారు 2.8 మిలియన్ల ప్రత్యక్ష, పరోక్ష, ప్రేరేపిత మరియు కాలానుగుణ ఉద్యోగాలకు మద్దతు ఇచ్చింది.
 
అదే ఫోరమ్‌లో, అమెజాన్ భారతదేశం పట్ల తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. 2030 నాటికి దేశంలోని తమ అన్ని వ్యాపారాలలో $35 బిలియన్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది, వ్యాపార విస్తరణతో పాటు మూడు వ్యూహాత్మక స్తంభాలు. ఏఐ-ఆధారిత డిజిటలైజేషన్, ఎగుమతి వృద్ధి, ఉద్యోగ సృష్టిపై దృష్టి సారించింది.
 
అమెజాన్-ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ సీనియర్ విపి అమిత్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, గత 15 సంవత్సరాలుగా భారతదేశం యొక్క డిజిటల్ పరివర్తన ప్రయాణంలో భాగమైనందుకు మేము గౌరవంగా భావిస్తున్నాము. భారతదేశంలో అమెజాన్ వృద్ధి ఆత్మనిర్భర్, వికసిత్ భారత్ యొక్క లక్ష్యంకు అనుగుణంగా ఉంది. భారతదేశంలో చిన్న వ్యాపారాల కోసం భౌతిక, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను పెంచడంలో, మిలియన్ల ఉద్యోగాలను సృష్టించడంలో, మేడ్-ఇన్-ఇండియాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లడంలో మేము పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టాము. ముందుకు చూస్తే, మిలియన్ల మంది భారతీయులకు ఏఐ అవకాశాలను చేరువ చేయడం, ఒక మిలియన్ ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించడం, 2030 నాటికి $80 బిలియన్లకు నాలుగు రెట్లు సంచిత ఈకామర్స్ ఎగుమతులను సాధ్యం చేయటం ద్వారా భారతదేశ వృద్ధికి ఉత్ప్రేరకంగా కొనసాగడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. 2030 లో, అమెజాన్ వ్యాపారాలు 3.8 మిలియన్ల ప్రత్యక్ష, పరోక్ష, ప్రేరేపిత మరియు కాలానుగుణ ఉద్యోగాలకు మద్దతు ఇవ్వనున్నాయి” అని అన్నారు. 
 
భారతదేశ వృద్ధికి వ్యూహాత్మక పెట్టుబడులు: 2030 నాటికి ప్రణాళికాబద్ధమైన $35 బిలియన్ల పెట్టుబడితో, డిజిటల్ పరివర్తనను మరింత వేగవంతం చేయడం, మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం మరియు దేశవ్యాప్తంగా ఆవిష్కరణలకు మద్దతు ఇవ్వడం అమెజాన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ పెట్టుబడులు వ్యూహాత్మకంగా భారతదేశ జాతీయ ప్రాధాన్యతలతో సమలేఖనం చేయబడ్డాయి. ఏఐ సామర్థ్యాలను విస్తరించడం, లాజిస్టిక్స్ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం, చిన్న వ్యాపార వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడం మరియు ఉద్యోగాలను సృష్టించడంపై దృష్టి పెడతాయి.
 
2030 నాటికి పెరుగుతున్న 1 మిలియన్ ఉద్యోగ అవకాశాలకు మద్దతు: 2024లో భారతదేశం వ్యాప్తంగా సుమారు 2.8 మిలియన్ల ప్రత్యక్ష, పరోక్ష, ప్రేరేపిత మరియు కాలానుగుణ ఉద్యోగాలకు అమెజాన్ మద్దతు ఇచ్చింది. ఇవి సాంకేతికత, కార్యకలాపాలు, లాజిస్టిక్స్, రిటైల్ మరియు సృజనాత్మక సేవలను విస్తరించాయి. 2030 లో , కంపెనీ 3.8 మిలియన్ ప్రత్యక్ష, పరోక్ష, ప్రేరేపిత మరియు కాలానుగుణ ఉద్యోగాలను సృష్టించాలని యోచిస్తోంది. ఇవి అమెజాన్ వ్యాపార విస్తరణతో పాటు ప్యాకేజింగ్, తయారీ మరియు రవాణా సేవలతో సహా సమాంతర పరిశ్రమలకు ఏకకాలంలో మద్దతు ఇచ్చే దాని పెరుగుతున్న ఫుల్ఫిల్మెంట్  మరియు డెలివరీ నెట్‌వర్క్ నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి.
 
మేడ్-ఇన్-ఇండియాను అంతర్జాతీయంగా తీసుకువెళ్లడం: అమెజాన్ గ్లోబల్ సెల్లింగ్ 10 సంవత్సరాల కార్యకలాపాలను పూర్తి చేస్తున్నందున, భారతదేశం నుండి అమెజాన్ ఆధారిత ఎగుమతులు $20 బిలియన్లను అధిగమించాయి. 2030 నాటికి భారతదేశం నుండి $80 బిలియన్ల సంచిత ఈ-కామర్స్ ఎగుమతులను చేయాలనే లక్ష్యాన్ని కంపెనీ ఇప్పుడు నిర్దేశించుకుంది. ఈ లక్ష్యం వైపు ఒక ముఖ్యమైన అడుగు వేస్తూ, అమెజాన్ నేడు యాక్సిలరేట్ ఎక్సపోర్ట్స్ ప్రారంభించింది, ఇది డిజిటల్ వ్యవస్థాపకులను విశ్వసనీయ తయారీదారులతో అనుసంధానించడానికి మరియు తయారీదారులు విజయవంతమైన ప్రపంచ విక్రేతలుగా మారడానికి వీలు కల్పించడానికి రూపొందించబడిన తయారీ-కేంద్రీకృత కార్యక్రమం.

ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, అమెజాన్ తిరుపూర్, కాన్పూర్ మరియు సూరత్‌తో సహా భారతదేశం వ్యాప్తంగా 10 పైగా తయారీ క్లస్టర్‌లలో ఆన్-గ్రౌండ్ ఆన్‌బోర్డింగ్ డ్రైవ్‌లను నిర్వహిస్తుంది.  భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు వ్యాప్తి  చేయడానికి అమెజాన్ అప్పరెల్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాతో కీలక భాగస్వామ్యాన్ని Smbhav సమ్మిట్‌ వద్ద ప్రకటించింది.
 
భారతదేశం వ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, వ్యవస్థాపకులు, కస్టమర్‌లకు ఏఐ యొక్క ప్రయోజనాలను తీసుకురావడం: అమెజాన్ యొక్క సమగ్ర ఏఐ నిబద్ధత భారతదేశ డిజిటల్ ల్యాండ్‌స్కేప్‌ను మారుస్తుంది, ప్రభుత్వ ఏఐ ఫర్ ఆల్ లక్ష్యంకు మద్దతు ఇస్తుంది. 2030 నాటికి, అమెజాన్ వీటిని చేయడానికి ప్రణాళికలు వేస్తుంది:
 
15 మిలియన్ల చిన్న వ్యాపారాలకు ఏఐ ప్రయోజనాలను అందించడం, Amazon.inలోని విక్రేతలు ఇప్పటికే సెల్లర్ అసిస్టెంట్, నెక్స్ట్ జెన్ సెల్లింగ్ మరియు ఇతర ఏఐ-ఆధారిత సాధనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. 
 
దృశ్య ఆవిష్కరణ కోసం లెన్స్ ఏఐ, రూఫస్‌తో సంభాషణాత్మక షాపింగ్ మరియు అక్షరాస్యత అడ్డంకులను అధిగమించే బహుభాషా అనుభవాల వంటి ఆవిష్కరణల ద్వారా వందల మిలియన్ల మంది కొనుగోలు దారులకు  షాపింగ్ అనుభవాలను మెరుగుపరుస్తోంది. 
 
ఏఐ పాఠ్యాంశాలు, సాంకేతిక కెరీర్ పర్యటనలు, తగినంత ఏఐ శాండ్‌బాక్స్ అనుభవాలు మరియు ఉపాధ్యాయ శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా 4 మిలియన్ల ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు ఏఐ  విద్య మరియు కెరీర్ అన్వేషణ అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం అమెజాన్ యొక్క సాంకేతిక నైపుణ్యం , లాభాపేక్షలేని భాగస్వామ్యాల ద్వారా ఏఐ విద్యను ప్రజాస్వామ్యీకరించడం ద్వారా భారతదేశ జాతీయ విద్యా విధానం 2020కి మద్దతు ఇస్తుంది.

