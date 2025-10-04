Gold: ఆల్టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్న బంగారం, వెండి ధరలు
అమెరికాలో షట్డౌన్, సుంకాల ఆందోళనలు, కఠినమైన ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితుల కారణంగా తలెత్తిన అనిశ్చితి మధ్య ఈ వారం భారత బులియన్ ధరలు పెరిగాయి.
ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీజేఏ) ప్రచురించిన డేటా ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర సోమవారం వారంలో రూ.1,15,454 వద్ద ప్రారంభమైంది. గురువారం ఆల్టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయి రూ.1,17,332కు చేరుకుంది.
అయితే, బంగారం ధర శుక్రవారం దాని ఆల్టైమ్ గరిష్ట స్థాయి నుండి కొంచెం తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,16,954 వద్ద వారాన్ని ముగించింది. కానీ సోమవారం ధర కంటే రూ.1,500 ఎక్కువగా ఉంది.
ఇంతలో, వెండి ధర కూడా బంగారం ధరల్లాగానే భారీగా పెరిగింది. ఈ వారంలో కిలోకు రూ.1,45,610 వద్ద ముగిసింది. సోమవారం రూ.1,44,387 నుండి రూ.1,223 పెరిగింది.