IndiGo: ఇండిగో విమాన కార్యకలాపాలకు తీవ్ర అంతరాయం.. సేవలు రద్దు
శనివారం ఇండిగో విమాన కార్యకలాపాలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగిందని, తిరువనంతపురం, అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయాలలో బహుళ రద్దులు జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తిరువనంతపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రోజంతా ఆరు దేశీయ విమానాల రద్దు నమోదైంది.
ఇది కీలక మార్గాల్లో ప్రయాణ ప్రణాళికలను ప్రభావితం చేసింది. విమానయాన సంస్థ దేశీయ, అంతర్జాతీయ రాకపోకలు మరియు నిష్క్రమణలతో సహా 26 షెడ్యూల్డ్ కదలికలను కలిగి ఉంది. విమానాశ్రయ అధికారుల ప్రకారం, ఇండిగో డిసెంబర్ 6న 22 దేశీయ కార్యకలాపాలను షెడ్యూల్ చేసింది.
రద్దు చేయబడిన ఆరు దేశీయ విమానాలలో ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, బెంగళూరు మార్గాల్లో మూడు రాకపోకలు ఉన్నాయని అధికారులు నిర్ధారించారు. రీషెడ్యూల్ ఎంపికలు, నవీకరణల కోసం ప్రయాణీకులు ఎయిర్లైన్తో సంప్రదింపులు జరపాలని సూచించారు.
అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయంలో కార్యకలాపాలకు కూడా గణనీయమైన అంతరాయం ఏర్పడింది. డిసెంబర్ 6న ఉదయం 12 గంటల నుండి ఉదయం 6 గంటల మధ్య ఏడు రాకపోకలు, 12 నిష్క్రమణలు రద్దు చేయబడినట్లు అధికారులు నివేదించారు.
బహుళ విమానాశ్రయాలలో అంతరాయాలు ఇటీవలి వారాల్లో ఇండిగో ఎదుర్కొంటున్న కొనసాగుతున్న కార్యాచరణ ఇబ్బందులను హైలైట్ చేస్తాయి. ఇంతలో, ఇండిగోలో విస్తృతమైన కార్యాచరణ వైఫల్యాలకు దారితీసిన పరిస్థితులను సమీక్షించడానికి నలుగురు సభ్యుల ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) శుక్రవారం ఆదేశించింది.