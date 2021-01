కోవిడ్ నేపథ్యంలో సభ్యుల సంఖ్యను పెంచేందుకు బీసీసీఐ అనుమతి ఇవ్వడంతో ముంబై సీనియర్ జట్టులో అర్జున్‌కు స్థానం ఖరారైంది. 21ఏళ్ల అర్జున్ ఇప్పటి వరకు చిన్న స్ధాయిలో టోర్నీ మాత్రం ఆడాడు. ఈ టోర్నీతో ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టారు.

సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీ దేశవాళీ టి20 క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌లో హర్యానా.. ముంబైపై 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ముంబై నిర్ధేశించిన 143 పరుగుల లక్ష్యాన్ని హరియాణా 17.4 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల కోల్పొయి ఛేదించింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో సచిన్ కుమారుడు అర్జున్‌ టెండూల్కర్‌ సెంటర్ అఫ్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచారు. అర్జున్ 3 ఓవర్లు వేసి 34 పరుగులు ఇచ్చి ఒక్క వికెట్‌ తీశాడు.



అయితే అందులో ఓ మెయిడిన్‌ వేసి ఓ వికెట్‌ను సాధించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. సీనియర్‌ ముంబై జట్టు తరఫున ఆడిన అర్జున్ రెండో ఓవర్‌ తొలి బంతికి బిష్నోయ్‌ను క్యాచ్‌ రూపంలో ఔట్ చేశాడు.

