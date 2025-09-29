Asia Cup: ఆసియా కప్ హీరో తిలక్ వర్మ టోపీ.. నారా లోకేష్ చేతికి ఎలా వచ్చింది?
ఆసియా కప్లో పాకిస్తాన్పై భారతదేశం సాధించిన సంచలన విజయం భారీ సంబరాలను సృష్టించింది. తెలుగు క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ ఫైనల్ మ్యాచ్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతని అజేయమైన 69 పరుగులు జట్టును ముఖ్యమైన విజయానికి నడిపించాయి.
ఆట సమయంలో తాను ధరించిన టోపీని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్కు బహుమతిగా ఇచ్చాడు. ఈ చర్య క్రికెట్ మైదానం దాటి తన గౌరవం, ఆప్యాయతను చూపించింది. తిలక్ బహుమతిపై తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా ఈ విషయాన్ని లోకేష్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఆయన దీనిని చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా అభివర్ణించారు.
తిలక్ భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వ్యక్తిగతంగా టోపీని తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. ఆయన పోస్ట్ క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యింది. ఈ సందేశంతో పాటు తిలక్ టోపీపై సంతకం చేస్తున్న వీడియోను లోకేష్ అప్లోడ్ చేశారు. తిలక్ నోట్లో, "ప్రియమైన లోకేష్ అన్నా. చాలా ప్రేమతో ఇచ్చింది అది మీ కోసం" అని ఉంది.
ఈ వీడియో ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని హైలైట్ చేసింది. ఇకపోతే... దుబాయ్లో పాకిస్తాన్పై భారతదేశం సాధించిన వరుస విజయాలు ఆసియా కప్ విజయాన్ని చారిత్రాత్మకంగా మార్చాయి.