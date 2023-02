ఇటీవలికాలంలో క్రికెట్ క్రీడలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఆటగాళ్లు తమ ఆటతీరును కూడా మార్చుకుంటున్నారు. కొంతమంది క్రికెటర్లు వినూత్నమైన షాట్లు కొడుతూ బంతిని బ్యాలెన్స్ కంట్రోల్ కాకపోవడంతో బంతిని గాల్లోకి విసిరేసి మళ్లీ క్యాచ్ పడుతుంటారు. ఇపుడు ఓ ఫీల్డర్ అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టి ప్రతి ఒక్కరి చేత శభాష్ అనిపించుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

ఆ ఫీల్డర్ ఏం చేశాడంటే... బౌండరీ లైన్ వద్ద బంతిని అందుకుని బ్యాలెన్స్ కంట్రోల్ కాకపోవడంతో బంతిని గాల్లోకి విసిరేశాడు. అతడు గాల్లోకి ఎగిరే కాలితో బంతిని గ్రౌండ్‌లోకి తన్నాడు. ఆ వెంటనే వేరే ఫీల్డర్ వచ్చి క్యాచ్ అందుకున్నాడు. ఈ వీడియో చూసి క్రికెట్ అభిమానులే కాకుండా క్రికెటర్లు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

మాజీ క్రికెటర్లు సచిన్ టెండూల్కర్, మైఖేల్ వాన్, జిమ్మీ నీషమ్‌లు తమ ట్విట్టర్ ఖాతాల్లో దీన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఫుట్‌బాల్ ఆడటం కూడా తెలిసిన క్రికెటర్‌ని ఆడిస్తే ఇలా జరుగుతుంది" అని సచిన్ ట్వీట్ చేశాడు. ఖచ్చితంగా ఇది అద్భుమైన క్యాచ్ అంటూ నీషమ్ ట్వీట్ చేశాడు.





This is what happens when you bring a guy who also knows how to play football!! ⚽️