Abhishek Sharma: కాశ్మీరీ అమ్మాయి ప్రేమలో బర్త్ డే అండ్ చాక్లెట్ బాయ్ అభిషేక్ శర్మ

శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025
Last Updated : శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025 (18:59 IST)

భారత క్రికెట్ యువ సంచలనం, పంజాబ్‌కు చెందిన ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ ఒక కాశ్మీరీ ముస్లిం అమ్మాయి కోసం పరితపిస్తున్నాడట. ఆ యువతి పేరు లైలా ఫైసల్. అభిషేక్ శర్మ తరచుగా ఢిల్లీలో జరిగే ఈవెంట్లలో లైలాతో కలిసి కనిపిస్తున్నాడు. లైలా ఒక మోడల్‌గా కనిపించినా.. ఆమె నిజానికి ఒక ఫ్యాషన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. 
 
లండన్‌లో పెరిగిన లైలా, ఒక సంపన్న వ్యాపారవేత్తల కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కూడా ఆమెకు పెద్ద సంఖ్యలో ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. అయితే, లైలా పేరు ఒక క్రికెటర్‌తో ముడిపడటం ఇదే మొదటిసారి కాదు. అంతకు ముందు అభిషేక్ శర్మ, తానియా సింగ్ అనే మోడల్‌తో ప్రేమలో వున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ మోడల్ ఫిబ్రవరి 2024లో సూరత్‌లోని ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
 
ఇకపోతే.. 2018లో అండర్-19 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత జట్టులో అభిషేక్ కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. అయితే అతనికి దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చింది. ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరపున ఆరంభ ఆటగాడిగా బరిలోకి దిగి తన ఎడమచేతి వాటం బ్యాటింగ్‌తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. తన అద్భుతమైన ఫామ్‌తో 2024లో జింబాబ్వే పర్యటనకు ఎంపికై, అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అడుగు పెట్టే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు.
 
అలాగే సెప్టెంబర్ 4, 2004న అమృత్‌సర్‌లో జన్మించిన అభిషేక్ శర్మ, తన అసాధారణమైన బ్యాటింగ్‌తో భారత క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ రోజు తన 25వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు.

Mumbai On High Alert: ముంబైలో 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్‌, వాహనాల్లో వాటిని అమర్చాం.. హై అలెర్ట్ముంబై ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూమ్‌కు తన అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్‌కు బాంబు పేలుడు బెదిరింపు సందేశం వచ్చింది. అనంత చతుర్దశి సందర్భంగా నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాలను పేల్చివేస్తామని ఆ సందేశం పంపాడు. ముంబై నగరం అంతటా వాహనాల్లో మానవ బాంబులు అమర్చబడి ఉన్నాయని, 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్‌తో కూడిన పెద్ద ఎత్తున దాడి జరుగుతుందని హెచ్చరించాడు. ఇది కోటి మందిని చంపేస్తుందని సందేశం పంపిన వ్యక్తి హెచ్చరించాడు.

రెండేళ్ల పాపాయిని ఎత్తుకెళ్లిన కోతుల గుంపు.. నీళ్ల డ్రమ్ములో పడేసింది.. ఆపై ఏం జరిగిందంటే?ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కోతులు ఓ చిన్నారిని పొట్టనబెట్టుకున్నాయి. ఓ కోతుల గుంపు రెండేళ్ల పాపను లాక్కెళ్లి హతమార్చిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది. సీతాపూర్‌ అనే గ్రామంలో ఓ ఇంట్లో కోతులు ప్రవేశించాయి. అదే సమయంలో అందులో రెండేళ్ల పాప నిద్రపోతోంది. దీంతో కోతులు ఆ పాపను ఎత్తుకెళ్లాయి. ఆపై ఇంటిపైన వున్న నీళ్ల డ్రమ్ములో పడేశాయి. ఇంటిపై నుంచి పాప ఏడుపు శబ్దం వినిపిండచంతో బయటున్న కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి చేరుకుని, డ్రమ్ములో వున్న బిడ్డను కాపాడి ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అంతలో జరగాల్సింది జరిగిపోయింది. కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.

భర్త సమోసా తీసుకురాలేదని భార్య గొడవ.. పోలీస్ స్టేషన్‌ వరకు వెళ్లింది..సమోసా తీసుకురాలేదనే కారణంతో పెద్ద గొడవ దారితీసింది. భార్య తన పుట్టింటి వారితో కలిసి భర్త, మామపై దాడి చేయడంతో ఈ వివాదం పోలీస్ స్టేషన్ వరకు చేరింది. యూపీలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆగస్టు 30వ తేదీన, సంగీత తన భర్త శివమ్‌ను పని నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు సమోసాలు తీసుకురమ్మని కోరింది. అయితే, శివమ్ సమోసాలు తీసుకురావడం మరిచిపోయి ఇంటికి వచ్చాడు. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన సంగీత భర్తతో గొడవకు దిగింది. ఆ రాత్రి భోజనం కూడా చేయకుండా వాగ్వాదానికి దిగింది.

Jagan: సెప్టెంబర్ 18 నుంచి వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం- జగన్ హాజరవుతారా?ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు సెప్టెంబర్ 18న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు తేదీలను నిర్ధారిస్తూ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. శాసన మండలి కూడా అదే రోజు సమావేశాలను ప్రారంభిస్తుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. శాసన మండలి సమావేశాలు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.

Teachers Day: టీచర్స్ డే- ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపిన పవన్ కల్యాణ్ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఉపాధ్యాయులను ఆలోచనాత్మక బహుమతులతో ఆశ్చర్యపరిచారు. పిఠాపురంలో వేడుకలు ఒక రోజు ముందుగానే ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలలో సుమారు 2,000 మంది ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపించారు. మహిళా ఉపాధ్యాయులకు చీరలు, పురుష ఉపాధ్యాయులకు ప్యాంటు-షర్టు సెట్లు బహుమతిగా ఇచ్చారు. పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు, కొత్తపల్లి అంతటా ఒక ప్రత్యేక బృందం పంపిణీని నిర్వహించింది. ఈ చర్యకు ఉపాధ్యాయులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇకా పవన్ కల్యాణ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, శిరీష్, కిరణ్ అబ్బవరం దుబాయ్‌ లాండ్ అయ్యారుఈ రాత్రి గ్రాండ్ SIIMA2025 ఈవెంట్ కోసం సినీ ప్రముఖులు దుబాయ్‌కి వచ్చారు. ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, శిరీష్, కిరణ్ అబ్బవరం తదితరులు లాండ్ అయ్యారు. పుష్ప చిత్రం తర్వాత అల్లు అర్జున్ విశ్వవ్యాప్తంగా మారాడు. సెప్టెంబర్ 5న తెలుగు, కన్నడ అవార్డుల రాత్రితో అందరినీ అబ్బురపరచనుంది. సెప్టెంబర్ 6 తమిళ, మలయాళ పరిశ్రమలపై వెలుగునిస్తుంది.

ఓనమ్ పండుగ శుభాకాంక్షలతో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ స్పెషల్ పోస్టర్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా " K-ర్యాంప్". ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ హాస్య మూవీస్, రుద్రాంశ్ సెల్యులాయిడ్ బ్యానర్‌ల మీద సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. యుక్తి తరేజా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. " K-ర్యాంప్" సినిమాకు జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా అక్టోబర్ 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

విజయ్ ఆంటోనీ.. భద్రకాళి నుంచి పవర్ ఫుల్ సాంగ్ జిల్ జిల్ రిలీజ్మార్గన్ విజయం తర్వాత విజయ్ ఆంటోనీ మరో పవర్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్‌తో భద్రకాళి వస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోనీకి ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీగా నిలిచే ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామాంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, మీరా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

ఓ.. చెలియా నుంచి చిరుగాలి.. పాటను విడుదల చేసిన మంచు మనోజ్ఎస్‌ఆర్ఎస్ మూవీ క్రియేషన్స్, ఇందిరా దేవీ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌ల మీద రూపాశ్రీ కొపురు నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘ఓ.. చెలియా’. ఈ మూవీకి కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని ఎం. నాగ రాజశేఖర్ రెడ్డి నిర్వర్తిస్తున్నారు. నాగ ప్రణవ్, కావేరి కర్ణిక, ఆద్య రెడ్డి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ మూవీకి సంబంధించిన ప్రమోషన్స్‌ను ప్రారంభించారు. రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ చేతుల మీద ‘ఓ.. చెలియా’ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్‌ను రిలీజ్ చేయించారు.

Tran: Aries..; ట్రాన్: ఏరీస్.. డిస్నీ నుండి కొత్త పోస్టర్, ట్రైలర్ విడుదలప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న “ట్రాన్: ఏరీస్” చిత్రానికి సంబంధించిన కొత్త పోస్టర్, ట్రైలర్‌ను డిస్నీ విడుదల చేసింది. సైన్స్ ఫిక్షన్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చిన ట్రాన్ (1982), దాని సీక్వెల్ ట్రాన్: లెగసీ (2010) తర్వాత వస్తున్న మూడవ చాప్టర్ ఇది. ఈ చిత్రం భారతదేశంలో అక్టోబర్ 10, 2025న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.
