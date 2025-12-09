మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
Last Updated : మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (12:08 IST)

డిసెంబర్ 16న ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం.. 350మంది ఆటగాళ్లు సిద్ధం

IPL 2026 Auction
అబుదాబిలోని ఎతిహాద్ అరీనాలో డిసెంబర్ 16న జరిగే ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో మొత్తం 350 మంది ఆటగాళ్లు పాల్గొననున్నారు. 2026 సీజన్ కోసం ఆటగాళ్ల వేలం జాబితాను మంగళవారం బీసీసీఐ విడుదల చేసింది. ఆటగాళ్ల వేలానికి మొత్తం 1390 మంది ఆటగాళ్లు నమోదు చేసుకున్నారు. వారిలో 350 మంది ఆటగాళ్లు షార్ట్‌లిస్ట్ చేయబడ్డారు.
 
షార్ట్‌లిస్ట్ చేయబడిన 350 మంది ఆటగాళ్లలో 240 మంది భారతీయులు, 110 మంది విదేశీయులు కావడం గమనార్హం. ఈ పూల్‌లో 224 మంది అన్‌క్యాప్డ్ ఇండియన్ ప్లేయర్లు, 14 మంది అన్‌క్యాప్డ్ విదేశీ ప్లేయర్లు ఉన్నారు.  
 
విదేశీ ఆటగాళ్లకు రిజర్వు చేయబడిన 31 స్థానాలతో సహా మొత్తం 77 అందుబాటులో ఉన్న స్లాట్‌ల కోసం ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడతాయి. 40 మంది ఆటగాళ్లు గరిష్ట బేస్ ధర రూ.2 కోట్లకు జాబితా చేసుకున్నారు. వారిలో ఇద్దరు భారతీయులు వెంకటేష్ అయ్యర్, రవి బిష్ణోయ్ మాత్రమే.
 
గతంలో, జట్లలో మొత్తం 173 మంది ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకున్నారు. వీరిలో 49 మంది విదేశీ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. మొత్తం 77 మంది ఆటగాళ్ల స్లాట్‌లకు కలిపి వేలంలో రూ.237.55 కోట్ల ఖరీదు అందుబాటులో ఉంటుంది. దక్షిణాఫ్రికా వికెట్ కీపర్లు క్వింటన్ డి కాక్, జార్జ్ లిండే, శ్రీలంకకు చెందిన దునిత్ వెల్లాగే, లాంగ్‌లిస్ట్‌లో భాగం కాని వారు తుది జాబితాలో ఉన్నారు.
 
వేలంలోకి అడుగుపెడితే, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ రూ.64.3 కోట్ల ఖరీదును కలిగి ఉంటుంది. ఇది గ్రూప్‌లో అతిపెద్దది, గరిష్టంగా 13 స్లాట్‌లను భర్తీ చేయడానికి ఆరు విదేశీ స్థానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గరిష్టంగా తొమ్మిది అందుబాటులో ఉన్న స్లాట్‌లను భర్తీ చేయడానికి రూ.43.4 కోట్ల ఖరీదును కలిగి ఉంటుంది.
 
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన కామెరాన్ గ్రీన్ రాబోయే ఐపీఎల్ వేలంలో అత్యంత ఖరీదైన కొనుగోలుదారుగా అవతరించే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే అత్యధిక పర్సులు కలిగి ఉన్న కెకెఆర్, సిఎస్‌కె రెండూ ఆల్‌రౌండర్ కోసం బలమైన బిడ్‌లు వేస్తాయని భావిస్తున్నారు.

సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి.. పుట్టినరోజుకు ఒక్క రోజు ముందే?

సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి.. పుట్టినరోజుకు ఒక్క రోజు ముందే?సాంబారు పాత్రలో పడి నాలుగేళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన తెలంగాణ, పెద్దపల్లి జిల్లా మల్లాపూర్‌ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లికి చెందిన మొగిలి మధుకర్‌ మల్లాపూర్ గురుకుల హాస్టల్‌లో వంట మనిషిగా పనిచేస్తున్నాడు. భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి హాస్టల్ లోని సిబ్బంది కోసం కేటాయించిన క్వార్టర్స్‌లో ఉంటున్నాడు. ఆదివారం సాయంత్రం హాస్టల్‌లో విద్యార్థుల కోసం సాంబారు సిద్ధం చేసి.. మిగతా వంటకాలు సిద్ధం చేస్తుండగా.. అక్కడే ఆడుకుంటున్న మధుకర్ కొడుకు మోక్షిత్ (4).. ప్రమాదవశాత్తూ సాంబారు పాత్రలో పడిపోయాడు.

ఏపీలో ఎనిమిది ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలు

ఏపీలో ఎనిమిది ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎనిమిది ప్రదేశాలలో ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామిక నగరాలను ప్లాన్ చేస్తోంది. ఓడరేవులకు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు వస్తాయి. దీని అర్థం వేగవంతమైన అభివృద్ధి, మరిన్ని ఉద్యోగాలు, సముద్ర వాణిజ్యానికి నేరుగా అనుసంధానించబడిన బలమైన ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.

తెలంగాణలో రూ.10వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధం.. కరణ్ అదానీ ప్రకటన

తెలంగాణలో రూ.10వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధం.. కరణ్ అదానీ ప్రకటనతెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తల నుండి ప్రధాన పెట్టుబడి ప్రకటనలతో ప్రారంభమైంది. సమ్మిట్ ప్రారంభంలోనే కార్పొరేట్ నాయకులు రాష్ట్ర మౌలిక సదుపాయాలు, రక్షణ, తయారీ రంగాలకు పెద్ద మొత్తంలో నిధులు సమకూర్చడంతో ఈ కార్యక్రమం బలమైన పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని సూచించింది. అదానీ పోర్ట్స్, సెజ్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, గౌతమ్ అదానీ కుమారుడు కరణ్ అదానీ తెలంగాణలో రూ. 10,000 కోట్ల పెట్టుబడిని ప్రకటించారు. ఈ గ్రూప్ దృష్టి బహుళ వ్యూహాత్మక ప్రాజెక్టులలో రక్షణ తయారీ, రహదారి మౌలిక సదుపాయాలు, సిమెంట్ ఉత్పత్తిపై విస్తరించి ఉంది.

Coffee Rythu Bazaars: కాఫీ రైతులకు మద్దతు.. రైతు బజార్లు ఏర్పాటు

Coffee Rythu Bazaars: కాఫీ రైతులకు మద్దతు.. రైతు బజార్లు ఏర్పాటుఎఎస్సార్ జిల్లా యంత్రాంగం కాఫీ రైతులు తమ ఉత్పత్తులను మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా అమ్ముకునేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. రైతులకు మద్దతుగా కాఫీ రైతు బజార్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ చొరవలో చేరిన రైతులకు యూనిట్ ధరపై 30 శాతం సబ్సిడీతో యంత్రాలు, పరికరాలు లభిస్తాయని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు. కాఫీ వ్యాపారంలో పాల్గొన్న అన్ని వ్యాపారులు చెల్లుబాటు అయ్యే కాఫీ ట్రేడ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలన్నారు. నిబంధనలు పాటించని పక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Adilabad: టీ స్టాల్‌లో ఇంకొకరితో చనువుగా వుందని.. కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..

Adilabad: టీ స్టాల్‌లో ఇంకొకరితో చనువుగా వుందని.. కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..తెలంగాణలో నిర్మల్ జిల్లా భైంసా పట్టణంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సోమవారం నాగేష్ అనే వ్యక్తి తాను ప్రేమలో ఉన్న 30 ఏళ్ల జె. అశ్వినిని కత్తితో పొడిచి చంపాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అక్కడికి చేరుకునే వరకు ఆమె మృతదేహం పక్కనే కూర్చున్నాడు. నిర్మల్ జిల్లాలోని భైంసాలో విడాకులు తీసుకున్న అశ్విని మరొక వ్యక్తితో మాట్లాడుతుండటం నాగేష్ చూసి ఆమెపై దాడి చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు.

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలే.. ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు?

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలే.. ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు ఒక వారమే మిగిలివుంది. మేకర్స్ తెరలు తెరవడానికి కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, 14వ వారానికి నామినేట్ చేయబడిన పోటీదారులు డెమన్ పవన్, సంజన గల్రానీ, ఇమ్మాన్యుయేల్, సుమన్ శెట్టి, తనుజ, భరణిలు వున్నారు. నామినేట్ చేయబడిన పోటీదారుల కోసం ఓటింగ్ లైన్లు తెరవబడ్డాయి. షో అభిమానులు తమ అభిమాన పోటీదారులకు ఓటు వేయడం ప్రారంభించారు.

షూటింగులో ప్రమాదం... హీరో రాజశేఖర్‌ కాలికి గాయాలు

షూటింగులో ప్రమాదం... హీరో రాజశేఖర్‌ కాలికి గాయాలుఓ సినిమా షూటింగులో ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో హీరో డాక్టర్ రాజశేఖర్‌ కాలికి గాయమైంది. దీంతో వైద్యులు ఆపరేషన్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడంగా ఉందని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.

Tarun Bhaskar: రీమేక్ అయినా ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః సినిమాని లవ్ చేస్తారు : తరుణ్ భాస్కర్

Tarun Bhaskar: రీమేక్ అయినా ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః సినిమాని లవ్ చేస్తారు : తరుణ్ భాస్కర్ఫిల్మ్ మేకర్స్ తరుణ్ భాస్కర్. 'ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః అనే కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లో మరోసారి లీడ్‌లో చేస్తున్నారు. ఈషా రెబ్బా హీరోయిన్. A R సజీవ్ దర్శకుడిగా పరిచయం చిత్రం, సహజమైన హాస్యం, ఆకట్టుకునే డ్రామాతో కూడిన వినోదభరితమైన విలేజ్ కామెడీ. ఎస్ ఒరిజినల్స్, మూవీ వెర్స్ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా సృజన్ యరబోలు, ఆదిత్య పిట్టీ, వివేక్ కృష్ణని, అనుప్ చంద్రశేఖరన్, సాధిక్ షేక్ ,నవీన్ సనివరపు నిర్మిస్తున్నారు. షూటింగ్ పూర్తయి, పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి కావస్తున్న నేపథ్యంలో, చిత్ర బృందం సినిమా టీజర్‌ను లాంచ్ చేయడం ద్వారా ప్రమోషన్లపై మొదలుపెట్టింది.

ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. ఏం కష్టమొచ్చిందో?

ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. ఏం కష్టమొచ్చిందో?టాలీవుడ్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కొన్ని సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్స్ తన పేరు, ఫోటోలను వాడుతూ అభ్యంతకరమైన, తప్పుడు సమాచారంతో కూడిన పోస్టులను వ్యాప్తి చేస్తున్నాయంటూ తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. దీనిపై జస్టిస్ మన్మీత్ ప్రీతమ్ సింగ్ అరోరా ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది.

Rana: చాయ్ షాట్స్ కంటెంట్, క్రియేటర్స్ పాపులర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా: రానా దగ్గుపాటి

Rana: చాయ్ షాట్స్ కంటెంట్, క్రియేటర్స్ పాపులర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా: రానా దగ్గుపాటితెలుగు డిజిటల్ ఎంటర్టైన్‌మెంట్‌కి పదేళ్లుగా కొత్త దారులు చూపిస్తున్నచాయ్ బిస్కెట్, దేశంలోని తొలి రీజినల్ షార్ట్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారం ‘చాయ్ షాట్స్’ ను గ్రాండ్ గా లాంచ్ చేసింది.స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన “థర్డ్ స్క్రీన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్” లో 2 నిమిషాలకు లోపు ఉండే ప్రీమియం, వెర్టికల్, స్క్రిప్టెడ్ ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి.
