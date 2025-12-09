డిసెంబర్ 16న ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం.. 350మంది ఆటగాళ్లు సిద్ధం
అబుదాబిలోని ఎతిహాద్ అరీనాలో డిసెంబర్ 16న జరిగే ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో మొత్తం 350 మంది ఆటగాళ్లు పాల్గొననున్నారు. 2026 సీజన్ కోసం ఆటగాళ్ల వేలం జాబితాను మంగళవారం బీసీసీఐ విడుదల చేసింది. ఆటగాళ్ల వేలానికి మొత్తం 1390 మంది ఆటగాళ్లు నమోదు చేసుకున్నారు. వారిలో 350 మంది ఆటగాళ్లు షార్ట్లిస్ట్ చేయబడ్డారు.
షార్ట్లిస్ట్ చేయబడిన 350 మంది ఆటగాళ్లలో 240 మంది భారతీయులు, 110 మంది విదేశీయులు కావడం గమనార్హం. ఈ పూల్లో 224 మంది అన్క్యాప్డ్ ఇండియన్ ప్లేయర్లు, 14 మంది అన్క్యాప్డ్ విదేశీ ప్లేయర్లు ఉన్నారు.
విదేశీ ఆటగాళ్లకు రిజర్వు చేయబడిన 31 స్థానాలతో సహా మొత్తం 77 అందుబాటులో ఉన్న స్లాట్ల కోసం ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడతాయి. 40 మంది ఆటగాళ్లు గరిష్ట బేస్ ధర రూ.2 కోట్లకు జాబితా చేసుకున్నారు. వారిలో ఇద్దరు భారతీయులు వెంకటేష్ అయ్యర్, రవి బిష్ణోయ్ మాత్రమే.
గతంలో, జట్లలో మొత్తం 173 మంది ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకున్నారు. వీరిలో 49 మంది విదేశీ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. మొత్తం 77 మంది ఆటగాళ్ల స్లాట్లకు కలిపి వేలంలో రూ.237.55 కోట్ల ఖరీదు అందుబాటులో ఉంటుంది. దక్షిణాఫ్రికా వికెట్ కీపర్లు క్వింటన్ డి కాక్, జార్జ్ లిండే, శ్రీలంకకు చెందిన దునిత్ వెల్లాగే, లాంగ్లిస్ట్లో భాగం కాని వారు తుది జాబితాలో ఉన్నారు.
వేలంలోకి అడుగుపెడితే, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రూ.64.3 కోట్ల ఖరీదును కలిగి ఉంటుంది. ఇది గ్రూప్లో అతిపెద్దది, గరిష్టంగా 13 స్లాట్లను భర్తీ చేయడానికి ఆరు విదేశీ స్థానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గరిష్టంగా తొమ్మిది అందుబాటులో ఉన్న స్లాట్లను భర్తీ చేయడానికి రూ.43.4 కోట్ల ఖరీదును కలిగి ఉంటుంది.
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన కామెరాన్ గ్రీన్ రాబోయే ఐపీఎల్ వేలంలో అత్యంత ఖరీదైన కొనుగోలుదారుగా అవతరించే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే అత్యధిక పర్సులు కలిగి ఉన్న కెకెఆర్, సిఎస్కె రెండూ ఆల్రౌండర్ కోసం బలమైన బిడ్లు వేస్తాయని భావిస్తున్నారు.