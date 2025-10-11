శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025 (16:57 IST)

స్నేహితుడితో వున్న వైద్య విద్యార్థినిపై దాడి చేసి లాక్కెళ్లి సామూహిక అత్యాచారం

Crime
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో మరో వైద్య విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. శుక్రవారం రాత్రి పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని దుర్గాపూర్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీ సమీపంలో ఒడిశాకు చెందిన ఎంబీబీఎస్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఒడిశాలోని జలేశ్వర్‌కు చెందిన విద్యార్థిని దుర్గాపూర్ శివపూర్ ప్రాంతంలోని ఐక్యూ సిటీ మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతోంది. శుక్రవారం రాత్రి 8.30 గంటల ప్రాంతంలో కళాశాల గేటు దగ్గర నుంచి ఆమె తన స్నేహితుడితో బయటకు వెళ్లింది.

ఐతే వారిని కొంతమంది దుండగులు వెంబడించారు. ఆ తర్వాత మెడికో పైన దాడి చేస్తుండగా ఆమె స్నేహితుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. దుండగులు బాధితురాలిని అటవీ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశారని అధికారులు తెలిపారు. ఘటనపై 23 ఏళ్ల బాధిత మెడికో తండ్రి మాట్లాడుతూ, ఆమె స్నేహితుడు పారిపోయాడని, అతని ప్రమేయం కూడా ఉందని తాము అనుమానిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
 
పోలీసు ఫిర్యాదులో బాధితురాలి తండ్రి ఇలా పేర్కొన్నారు. తమ కుమార్తెను అతడు తప్పుదారి పట్టించి తప్పుడు సాకులతో ఖాళీ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాడు. దాడి చేసిన దుండగులు తన కుమార్తె మొబైల్ ఫోన్‌ను కూడా లాక్కొని ఆమె నుండి 5 వేల రూపాయలు దోచుకున్నారని ఆయన అన్నారు. కాగా విద్యార్థిని దుర్గాపూర్‌లోని ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా, అక్కడ ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెబుతున్నారు.
 
శనివారం అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించామని, బాధితురాలి స్నేహితుడితో సహా అనేక మందిని ప్రశ్నించడం ప్రారంభించామని తెలిపారు. బాధితురాలి వాంగ్మూలాన్ని కూడా నమోదు చేశారు. రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ కళాశాల నుండి నివేదిక కోరిందని, బాధితురాలిని మరియు ఆమె తల్లిదండ్రులను కలవడానికి జాతీయ మహిళా కమిషన్ బృందం దుర్గాపూర్‌కు బయలుదేరినట్లు తెలుస్తోంది.
 
గత ఏడాది ఆగస్టులో కోల్‌కతాలోని ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని ఆర్‌జి కర్ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్‌లో 31 ఏళ్ల పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ట్రైనీ డాక్టర్‌పై అత్యాచారం, హత్య జరిగిన సంఘటన రాష్ట్రంతో సహా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు దారితీసిన సంగతి తెలిసిందే.

Raashi Khanna: పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ ఓ ఆరా వుంది - సిద్దు సీరియస్ గా వుంటారు : రాశి ఖన్నా

Raashi Khanna: పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ ఓ ఆరా వుంది - సిద్దు సీరియస్ గా వుంటారు : రాశి ఖన్నాపవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చేస్తున్నాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారితో వర్క్ చేయడం గ్రేట్ ఎక్స్ పీరియన్స్. ఆయన ఫాలోయింగ్, ఒరా నెక్స్ట్ లెవల్ లో వుంటుంది. ఏదో తెలీని శక్తి ఆయనలో వుంది అని హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా కితాబిస్తోంది. బాలీవుడ్ లో కూడా నాలుగు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాను. తెలుగులో గేప్ రావడానికి కారణం కూడా అదే అంటూ తెలియజేసింది.

Nitin: ముగ్గురు హీరోలు వదులుకున్న ఎల్లమ్మ చిత్రం.. ఎందుకని?

Nitin: ముగ్గురు హీరోలు వదులుకున్న ఎల్లమ్మ చిత్రం.. ఎందుకని?బలగం సినిమాతో పెద్ద హిట్ సాధించిన నటుడు, దర్శకుడు వేణు యెల్దండి తో దిల్ రాజు సినిమా తదుపరి సినిమా చేయడానికి సిద్ధం అయ్యాడు. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల వాయిదా పడుతుండడతో ఆమధ్య జబర్ దస్త్ లో రీ ఎంట్రీ గా ఎపిసోడ్స్ చేశారు. ఆమధ్య కూడా దిల్ రాజు యెల్లమ్మ సినిమా నితిన్ తో వుంటుందనీ వెల్లడించారు. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోల పేర్లపై ఇంకా సందిగ్థత నెలకొందని తెలుస్తోంది.

40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ప్రతిఘటన: విజయశాంతి ట్వీట్

40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ప్రతిఘటన: విజయశాంతి ట్వీట్దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో లేడీ అమితాబ్ అని పేరు తెచ్చుకున్న విజయశాంతి నటించిన ప్రతిఘటన చిత్రానికి నేటితో 40 ఏళ్లు పూర్తయ్యింది. ఈ సందర్భంగా విజయశాంతి తన చిత్రం గురించి ట్విట్టర్లో ఇలా రాసుకున్నారు. 1985 అక్టోబర్ 11..... 2025 అక్టోబర్ 11.... నేటికీ 40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ప్రతిఘటన చిత్రం నాకు ఎప్పటికీ ఎంతో ప్రత్యేకం. నన్ను సూపర్ స్టార్ గా నిలబెట్టిన అత్యంత విజయవంతమైన సెన్సేషనల్ హిట్ ప్రతిఘటన.

Satya Dev: వసుదేవసుతం టీజర్ ను అభినందించిన సత్య దేవ్

Satya Dev: వసుదేవసుతం టీజర్ ను అభినందించిన సత్య దేవ్ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు ఎంతటి మారణహోమానికైనా ఎదురెళ్లే ఓ యువకుడి కథతో వసుదేవసుతం చిత్రం రూపొందుతోందిన టీజర్ లో వెల్లడిస్తోంది. మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా వైకుంఠ్ బోను దర్శకత్వం వహించిన వసుదేవసుతం మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్ ఇప్పటికే అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. రెయిన్‌బో సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన టీజర్‌ను తాజాగా ప్రముఖ హీరో సత్య దేవ్ రిలీజ్ చేశారు.

Chandni : యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సిద్ధం

Chandni : యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సిద్ధంటీజర్, లిరికల్ సాంగ్స్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్న యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ మూవీ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంది. ఈ సినిమాను నవంబర్ 14న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నట్లు ఈ రోజు మేకర్స్ ప్రకటించారు. నేటి సమాజంలో యూత్ కపుల్స్ ఎదుర్కొంటున్న ఓ సమస్య నేపథ్యంగా కంప్లీట్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్, ఛాట్ బస్టర్ మ్యూజిక్ తో రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండిదేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి. సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులు

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులుఈ దీపావళికి, ఇళ్లు మరియు హృదయాలు వేడుకలతో వెలిగిపోతున్న వేళ, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ ఈ పండుగ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రెండు విశేషమైన టైమ్‌పీస్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. ఆమె కోసం హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ మరియు అతని కోసం క్లాసిక్స్ ప్రీమియర్. స్విస్ హస్తకళా నైపుణ్యం, శాశ్వతమైన సౌందర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ వాచీలు కేవలం యాక్సెసరీలుగానే కాకుండా; ప్రేమ, ఐక్యత మరియు కొత్త ప్రారంభాల వాగ్దానానికి ప్రతీకగా నిలిచే శాశ్వతమైన బహుమతులుగా నిలుస్తాయి.

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలు

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలుబాలబాలికలు తెలుసుకోవాల్సిన శ్రీకృష్ణుడి సందేశాలు, వారి జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసేవిగా ఉంటాయి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ముఖ్యమైన 8 సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 1. కర్మ చేయడం ముఖ్యం, ఫలితం కాదు బాలబాలికలు తమ పని(ఉదాహరణకు, చదువుకోవడం, ఆటలు ఆడటం) మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఆ పనిని కష్టపడి చేస్తే మంచి ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. ఫలితం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి, ఒత్తిడి పడకూడదు. 2. ఏది జరిగినా అది మంచి కోసమే ప్రస్తుతం జరిగే సంఘటనలు మంచిగా అనిపించకపోయినా, భవిష్యత్తులో అవి మనకు మేలు చేస్తాయి. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి.
