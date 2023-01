నేపాల్ విమాన ప్రమాదానికి కొన్ని క్షణాల ముందు...

నేపాల్ దేశంలో ఆదివారం ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. మొత్తం 68 మంది చనిపోయగా, మరో నలుగురు గల్లంతయ్యారు. ఈ నలుగురు కూడా చనిపోయినట్టు ఆదివారం నిర్ధారణ అయింది. దీంతో ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 72కు చేరింది. అయితే, రెస్క్యూ సిబ్బందికి దొరికిన ఫోన్‌లో వీడియో ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ల్యాండింగ్‌కు కొన్ని క్షణాల ముందు ఓ భారతీయ ప్రయాణికుడు తన మొబైల్ ఫోనులో గగనతలంతో పాటు విమానం లోపలి భాగాన్ని వీడియో తీశాడు. ఇపుడు ఈ విడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

విమానం కూలిన ప్రాంతంలో రెస్క్యూ సిబ్బంది ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు చేస్తుంది. ఈ సిబ్బందికి ఒక మొబైల్ ఫోన్ లంభించింది. ఇందులో విమాన ప్రమాదానికి ముందు తీసిన వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. మరోవైపు, ల్యాండింగ్ సమయంలో కంట్రోల్ తప్పిన విమానం నేలవైపు దూసుకురావడాన్ని నేపాలీ పౌరుడు ఒకరు వీడియో తీశాడు. ఓ భవనంపై నుంచి తీసిన ఈ వీడియోలో యతి ఎయిర్‌లైన్స్ విమానం కూలిపోతున్న దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి.





