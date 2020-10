ఐపీఎల్ 2020 : ఆధిపత్య పోరులో చతికిలపడిన కోహ్లీ సేన... అగ్రస్థానంలో ఢిల్లీ!

ఆ తర్వాత 197 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనను బెంగళూరు దారుణంగా ఆరంభించింది. పవర్‌ప్లేలోనే దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ (4), అరోన్‌ ఫించ్‌ (13), డివిలియర్స్‌ (9) వికెట్లను కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన కోహ్లీ కాసేపు వేగం కనబరిచాడు. అయితే, రబాడ వేసిన 14వ ఓవర్లో విరాట్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ పంత్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరగడంతోనే బెంగళూరు ఓటమి దాదాపు ఖాయమైంది. ఆ తర్వాత ప్రత్యర్థి బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బంతులేయడంతో వరుస విరామాల్లో పెవిలియన్‌ బాటపట్టారు. రబాడ పదునైన బంతులకు బెంగళూరు జట్టు కోలుకోలేకపోయింది. ఫలితంగా 24 పరుగులిచ్చి ఏకంగా నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి, ఆర్సీబీ వెన్ను విరిచాడు. దీంతో బెంగుళూరు జట్టు దారుణంగా విఫలమైంది.



నిర్ణీత 20 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 9 వికెట్లను కోల్పోయిన ఆర్సీబీ 137 పరుగులకు మాత్రమే పరిమితమై, పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో సిరాజ్ కు 2 వికెట్లు, మొయిన్ అలీ, ఉదానాకు చెరో వికెట్ లభించాయి. ఈ విజయం ఢిల్లీకి నాలుగోది కాగా, 8 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలోకి వెళ్లింది. రాయల్ చాలెంజర్స్‌కు ఇది రెండో ఓటమి కావడం గమనార్హం.







▪️Highest total ever vs RCB

▪️Biggest win margin ever vs RCB



