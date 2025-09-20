BSNL Rs 199 Prepaid Recharge Plan: రూ.199 ధరకే కొత్త ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్
ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ వంటి దిగ్గజాల ఆధిపత్యంలో ఉన్న నేటి పోటీ టెలికాం మార్కెట్లో, బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి సాహసోపేతమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఆపరేటర్ అపరిమిత కాలింగ్, రోజువారీ డేటా ప్రయోజనాలు, మరిన్నింటిని అందిస్తూ కేవలం రూ.199 ధరకే కొత్త ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది.
బడ్జెట్పై దృష్టి పెట్టే వినియోగదారులకు బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా నిరూపించబడుతోంది. అంతే కాదు బీఎస్ఎన్ఎల్ కేవలం రూ.107 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఎంట్రీ-లెవల్, పాకెట్-ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్లను కూడా అందిస్తుంది. ఇది అందరికీ ఏదో ఒకటి ఉండేలా చేస్తుంది.
ముఖ్యంగా, బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ.199 ప్లాన్పై ఆసక్తి ఉన్న వినియోగదారులు అధికారిక బీఎస్ఎన్ఎల్ వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కొత్త ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, 2జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా/లిమిట్, 28 రోజుల చెల్లుబాటుకు రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లతో వస్తుంది.
ఇంకా, టెలికాం ఆపరేటర్ రీఛార్జ్పై 2శాతం తగ్గింపును కూడా అందిస్తోంది. ఆసక్తిగల వినియోగదారులు బీఎస్ఎన్ఎల్ వెబ్సైట్, సెల్ఫ్-కేర్ యాప్ ద్వారా మాత్రమే రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. డేటా క్యాప్ చేరుకున్న తర్వాత, వేగం 40 కేబీపీఎస్కి తగ్గుతుంది.
BSNL రూ.107 ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ 35 రోజుల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ ప్లాన్లో 3జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా, లోకల్, ఎస్టీడీ, రోమింగ్ కాల్ల కోసం 200 ఉచిత వాయిస్ నిమిషాలు ఉన్నాయి. హై-స్పీడ్ డేటా ఉపయోగించిన తర్వాత, వేగం 40 కేబీపీఎస్కి తగ్గించబడుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రామాణిక కాల్, SMS ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. నిమిషానికి రూ.1 చొప్పున లోకల్ కాల్స్, నిమిషానికి రూ.1.30 చొప్పున ఎస్టీడీ కాల్స్, రూ.0.80 చొప్పున SMSలు లభిస్తాయి.
బీఎస్ఎన్ఎల్ రూ. 141 ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ప్రయోజనాలు
ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ రోజుకు 1.5GB హై-స్పీడ్ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 200 SMSలను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 30 రోజుల చెల్లుబాటుతో వస్తుంది.